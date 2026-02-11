"Укрепит позиции Альянса". НАТО начинает операцию "Арктическая стража"

Командование объединенных сил НАТО по операциям (ACO), отвечающее за планирование и проведение учений, мероприятий и операций НАТО, начало операцию «Арктическая стража», усиливая присутствие Альянса в Арктике и на Крайнем Севере.

НАТО начинает операцию "Арктическая стража"

Эта многоуровневая деятельность еще больше укрепит позиции НАТО в Арктике и на Крайнем Севере, поскольку постоянное присутствие НАТО в регионе растет.

По словам верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича «Арктическая стража» подчеркивает обязательство НАТО защищать своих членов и поддерживать стабильность в «одном из наиболее стратегически важных и экологически сложных регионов мира».

Это позволит использовать силу НАТО для защиты нашей территории и обеспечения Арктики и Крайнего Севера. Поделиться

Начало операции связано с ростом внимания НАТО к безопасности Арктики и происходит после встречи президента США Дональда Трампа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте в прошлом месяце в Давосе, где лидеры договорились, что НАТО должна коллективно взять на себя больше ответственности за оборону региона, учитывая военную активность России и растущий интерес Китая.

«Арктическую стражу» возглавит Объединенное командование сил НАТО Норфолк (JFC Norfolk), новейшее объединенное командование сил Альянса, зона ответственности которого с декабря теперь включает весь регион.

Что касается командований объединенных сил НАТО, Норфолк является мостом между Северной Америкой и Европой, защищая стратегические пути между двумя континентами и многое другое.

ACO и JFC Norfolk будут сотрудничать с Объединенным командованием по трансформации и координировать деятельность с Североамериканским региональным командованием аэрокосмической обороны (NORAD) США и Канады, а также с Северным командованием США и Европейским командованием США.