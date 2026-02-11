"Зміцнить позиції Альянсу". НАТО розпочинає операцію "Арктична варта"

Командування об’єднаних сил НАТО з питань операцій (ACO), яке відповідає за планування та проведення навчань, заходів та операцій НАТО, розпочало операцію «Арктична варта», посилюючи присутність Альянсу в Арктиці та на Крайній Півночі.

НАТО розпочинає операцію "Арктична варта"

Ця багаторівнева діяльність ще більше зміцнить позиції НАТО в Арктиці та на Крайній Півночі, оскільки постійна присутність НАТО в регіоні зростає.

За словами верховного головнокомандувача об’єднаних сил НАТО в Європі Алексуса Грінкевича «Арктична варта» підкреслює зобов’язання НАТО захищати своїх членів та підтримувати стабільність в «одному з найбільш стратегічно важливих та екологічно складних регіонів світу».

Це дозволить використати силу НАТО для захисту нашої території й убезпечення Арктики та Крайньої Півночі.

Початок операції пов'язаний зі зростанням уваги НАТО до безпеки Арктики та відбувається після зустрічі президента США Дональда Трампа та генерального секретаря НАТО Марка Рютте минулого місяця в Давосі, де лідери домовилися, що НАТО має колективно взяти на себе більше відповідальності за оборону регіону, враховуючи військову активність Росії та зростаючий інтерес Китаю.

«Арктичну варту» очолить Об’єднане командування сил НАТО Норфолк (JFC Norfolk), найновіше об’єднане командування сил Альянсу, зона відповідальності якого з грудня тепер включає увесь регіон.

Що стосується командувань об’єднаних сил НАТО, Норфолк є мостом між Північною Америкою та Європою, захищаючи стратегічні шляхи між двома континентами та багато іншого.

ACO та JFC Norfolk співпрацюватимуть з Об'єднаним командуванням з питань трансформації та координуватимуть діяльність з Північноамериканським регіональним командуванням аерокосмічної оборони (NORAD) США та Канади, а також з Північним командуванням США та Європейським командуванням США.