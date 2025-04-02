Умеров объявил о завершении первого этапа реформы ВЛК
Категория
Украина
Дата публикации

Умеров объявил о завершении первого этапа реформы ВЛК

Рустем Умеров
Умеров назвал главные изменения для военнообязанных:
Читати українською

По словам главы Министерства обороны Рустема Умерова, завершился первый этап реформы военно-врачебных комиссий. Фактически, это означает, что с 1 апреля все ВЛК должны оформлять свои выводы в электронном виде.

Главные тезисы

  • Новые изменения для военнообязанных включают в себя онлайн процедуры без бюрократии и коррупционных рисков.
  • Реформа ВЛК – часть масштабной трансформации.

Умеров назвал главные изменения для военнообязанных:

  1. выводы ВЛК создаются онлайн — быстро, прозрачно, без бюрократии и коррупционных рисков;

  2. данные автоматически попадают в реестр Оберег;

  3. информация о пригодности или непригодности и дата прохождения ВЛК скорее отображаются в приложении Резерв+;

  4. не нужно больше лично нести документы в ТЦК.

С 1 марта мы готовили систему к запуску: работники ВЛК проходили обучение, регистрировались в электронном кабинете. Активнее всего к переходу присоединились команды из Днепропетровской, Харьковской, Винницкой, Львовской и Хмельницкой областей.

Рустем Умеров

Рустем Умеров

Глава Минобороны Украины

Как отметил Умеров, реформа ВЛК — часть масштабной трансформации, которую Минобороны реализует совместно с Министерством здравоохранения, Генштабом ВСУ и международными партнерами.

Этот процесс происходит при поддержке правительств Великобритании и Германии, Офиса эффективного регулирования BRDO и Программы Специального советника по обороне.

В январе мы запустили электронные направления на ВЛК в Резерв+ — это уже работает. А теперь сделали следующий важный шаг.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В Литве назвали крайний срок вступления Украины в ЕС
Украина вскоре может присоединиться к ЕС
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Когда Россия может начать новое масштабное наступление — предупреждение 3 ОШБр
Что задумала Россия
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Кабмин расширил возможности для бронирования — что изменилось
Министерство экономики Украины
Детали нового решения Кабмина

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?