Умеров объявил о завершении первого этапа реформы ВЛК

По словам главы Министерства обороны Рустема Умерова, завершился первый этап реформы военно-врачебных комиссий. Фактически, это означает, что с 1 апреля все ВЛК должны оформлять свои выводы в электронном виде.
Главные тезисы
- Новые изменения для военнообязанных включают в себя онлайн процедуры без бюрократии и коррупционных рисков.
- Реформа ВЛК – часть масштабной трансформации.
Умеров назвал главные изменения для военнообязанных:
выводы ВЛК создаются онлайн — быстро, прозрачно, без бюрократии и коррупционных рисков;
данные автоматически попадают в реестр Оберег;
информация о пригодности или непригодности и дата прохождения ВЛК скорее отображаются в приложении Резерв+;
не нужно больше лично нести документы в ТЦК.
Как отметил Умеров, реформа ВЛК — часть масштабной трансформации, которую Минобороны реализует совместно с Министерством здравоохранения, Генштабом ВСУ и международными партнерами.
Этот процесс происходит при поддержке правительств Великобритании и Германии, Офиса эффективного регулирования BRDO и Программы Специального советника по обороне.
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