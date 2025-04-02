Умєров оголосив про завершення першого етапу реформи ВЛК

За словами очільника Міністерства оборони Рустема Умєрова, добіг свого завершення перший етап реформи військово-лікарських комісій. Фактично це означає, що з 1 квітня всі ВЛК повинні оформлювати свої висновки в електронному вигляді.
Головні тези:
- Нові зміни для військовозобов'язаних включають онлайн процедури без бюрократії та корупційних ризиків.
- Реформа ВЛК - частина масштабної трансформації.
Умєров назвав головні зміни для військовозобов’язаних:
висновки ВЛК створюються онлайн — швидко, прозоро, без бюрократії та корупційних ризиків;
дані автоматично потрапляють до реєстру Оберіг;
інформація про придатність або не придатність і дата проходження ВЛК швидше відображаються в застосунку Резерв+;
не потрібно більше особисто нести документи до ТЦК.
Як зазначив Умєров, реформа ВЛК — це частина масштабної трансформації, яку Міноборони реалізує спільно з Міністерством охорони здоров’я, Генштабом ЗСУ та міжнародними партнерами.
Цей процес відбувається за підтримки урядів Великої Британії та Німеччини, Офісу ефективного регулювання BRDO і Програми Спеціального радника з питань оборони.
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