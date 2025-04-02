Умєров оголосив про завершення першого етапу реформи ВЛК

За словами очільника Міністерства оборони Рустема Умєрова, добіг свого завершення перший етап реформи військово-лікарських комісій. Фактично це означає, що з 1 квітня всі ВЛК повинні оформлювати свої висновки в електронному вигляді.

Умєров назвав головні зміни для військовозобов’язаних:

висновки ВЛК створюються онлайн — швидко, прозоро, без бюрократії та корупційних ризиків; дані автоматично потрапляють до реєстру Оберіг; інформація про придатність або не придатність і дата проходження ВЛК швидше відображаються в застосунку Резерв+; не потрібно більше особисто нести документи до ТЦК.

З 1 березня ми готували систему до запуску: працівники ВЛК проходили навчання, реєструвались в електронному кабінеті. Найактивніше до переходу долучились команди з Дніпропетровської, Харківської, Вінницької, Львівської та Хмельницької областей. Рустем Умєров Глава Міноборони Україн

Як зазначив Умєров, реформа ВЛК — це частина масштабної трансформації, яку Міноборони реалізує спільно з Міністерством охорони здоров’я, Генштабом ЗСУ та міжнародними партнерами.

Цей процес відбувається за підтримки урядів Великої Британії та Німеччини, Офісу ефективного регулювання BRDO і Програми Спеціального радника з питань оборони.