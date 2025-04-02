Умєров оголосив про завершення першого етапу реформи ВЛК
Категорія
Україна
Дата публікації

Умєров оголосив про завершення першого етапу реформи ВЛК

Рустем Умєров
Умєров оголосив про завершення першого етапу реформи ВЛК

За словами очільника Міністерства оборони Рустема Умєрова, добіг свого завершення перший етап реформи військово-лікарських комісій. Фактично це означає, що з 1 квітня всі ВЛК повинні оформлювати свої висновки в електронному вигляді.

Головні тези:

  • Нові зміни для військовозобов'язаних включають онлайн процедури без бюрократії та корупційних ризиків.
  • Реформа ВЛК - частина масштабної трансформації.

Умєров назвав головні зміни для військовозобов’язаних:

  1. висновки ВЛК створюються онлайн — швидко, прозоро, без бюрократії та корупційних ризиків;

  2. дані автоматично потрапляють до реєстру Оберіг;

  3. інформація про придатність або не придатність і дата проходження ВЛК швидше відображаються в застосунку Резерв+;

  4. не потрібно більше особисто нести документи до ТЦК.

З 1 березня ми готували систему до запуску: працівники ВЛК проходили навчання, реєструвались в електронному кабінеті. Найактивніше до переходу долучились команди з Дніпропетровської, Харківської, Вінницької, Львівської та Хмельницької областей.

Рустем Умєров

Рустем Умєров

Глава Міноборони Україн

Як зазначив Умєров, реформа ВЛК — це частина масштабної трансформації, яку Міноборони реалізує спільно з Міністерством охорони здоров’я, Генштабом ЗСУ та міжнародними партнерами.

Цей процес відбувається за підтримки урядів Великої Британії та Німеччини, Офісу ефективного регулювання BRDO і Програми Спеціального радника з питань оборони.

У січні ми запустили електронні направлення на ВЛК в застосунку Резерв+ — це вже працює. А тепер зробили наступний важливий крок.

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