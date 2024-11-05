Умеров подтвердил первое боестолкновение между ВСУ и солдатами КНДР

Украинские бойцы уже участвовали в столкновении с северокорейскими солдатами, переброшенными в Курскую область РФ. Пока такие бои не систематические.

Умеров рассказал детали боестолкновения между ВСУ и солдатами КНДР

Как сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, такое столкновение можно рассматривать как официальное начало участия Северной Кореи в войне против Украины.

Но Умеров уточнил, что участие северокорейских солдат в боях пока не является систематическим.

По словам главы Минобороны, поскольку северокорейские войска были замаскированы под бурят и смешаны с российскими оккупантами, точное количество жертв и пленных необходимо проверить, прежде чем делать точные заявления.

Мы фиксируем контакты с северокорейскими силами, но мы считаем, что через несколько недель будет больше столкновений, и мы будем анализировать и рассматривать их соответствующим образом. Рустем Умеров Министр обороны Украины

Рустем Умеров отметил, что на фронте протяженностью около полутора тысяч километров будут действовать пять северокорейских батальонов, каждый из которых насчитывает около 3 тысяч военнослужащих.

Таким образом, количество северокорейцев в Курской области может возрасти до 15 тысяч.

Продолжительность российских учений составляла месяц, но теперь она сокращена до нескольких дней или недели, чтобы северокорейские войска могли принять участие в боевых действиях, добавил Умеров. Поделиться

В Курской области произошло первое столкновение между ВСУ и солдатами КНДР

Как отмечается, высокопоставленный представитель украинской разведки подтвердил военные действия, но отказался предоставить конкретную информацию о первом боевом столкновении между войсками Украины и Северной Кореи.

Пока речь не идет о больших соединениях. Но первые столкновения – да, произошли, – сказал источник. Поделиться

Он сказал, что это произошло в Курской области России, где Украина контролирует около 600 кв. км территории, или несколько большая часть того, что она раньше удерживала после летнего вторжения.