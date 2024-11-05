Умеров подтвердил первое боестолкновение между ВСУ и солдатами КНДР
Категория
Украина
Дата публикации

Умеров подтвердил первое боестолкновение между ВСУ и солдатами КНДР

Умеров подтвердил первое боестолкновение между ВСУ и солдатами КНДР
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Источник:  online.ua

Украинские бойцы уже участвовали в столкновении с северокорейскими солдатами, переброшенными в Курскую область РФ. Пока такие бои не систематические.

Главные тезисы

  • Подтверждено первое боестолкновение между ВСУ и солдатами КНДР в Курской области РФ.
  • Участие Северной Кореи в войне против Украины пока не является систематическим, но ожидаются новые столкновения.
  • По словам Умерова, количество северокорейских солдат в Курской области может возрасти до 15 тысяч.
  • Военные действия в Украине стали величайшей сухопутной войной в Европе со времен Второй мировой войны.
  • Первое прямое вмешательство иностранной армии в полномасштабное вторжение в Украину зафиксировано в Курской области.

Умеров рассказал детали боестолкновения между ВСУ и солдатами КНДР

Как сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, такое столкновение можно рассматривать как официальное начало участия Северной Кореи в войне против Украины.

Но Умеров уточнил, что участие северокорейских солдат в боях пока не является систематическим.

По словам главы Минобороны, поскольку северокорейские войска были замаскированы под бурят и смешаны с российскими оккупантами, точное количество жертв и пленных необходимо проверить, прежде чем делать точные заявления.

Мы фиксируем контакты с северокорейскими силами, но мы считаем, что через несколько недель будет больше столкновений, и мы будем анализировать и рассматривать их соответствующим образом.

Рустем Умеров

Рустем Умеров

Министр обороны Украины

Рустем Умеров отметил, что на фронте протяженностью около полутора тысяч километров будут действовать пять северокорейских батальонов, каждый из которых насчитывает около 3 тысяч военнослужащих.

Таким образом, количество северокорейцев в Курской области может возрасти до 15 тысяч.

Продолжительность российских учений составляла месяц, но теперь она сокращена до нескольких дней или недели, чтобы северокорейские войска могли принять участие в боевых действиях, добавил Умеров.

В Курской области произошло первое столкновение между ВСУ и солдатами КНДР

Как отмечается, высокопоставленный представитель украинской разведки подтвердил военные действия, но отказался предоставить конкретную информацию о первом боевом столкновении между войсками Украины и Северной Кореи.

Пока речь не идет о больших соединениях. Но первые столкновения – да, произошли, – сказал источник.

Он сказал, что это произошло в Курской области России, где Украина контролирует около 600 кв. км территории, или несколько большая часть того, что она раньше удерживала после летнего вторжения.

Это первое прямое вмешательство иностранной армии в полномасштабное вторжение в Украину и расширение конфликта, который стал крупнейшей сухопутной войной в Европе со времен Второй мировой войны, — отмечает издание FT.

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