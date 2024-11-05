Умеров подтвердил первое боестолкновение между ВСУ и солдатами КНДР

Украинские бойцы уже участвовали в столкновении с северокорейскими солдатами, переброшенными в Курскую область РФ. Пока такие бои не систематические.
Главные тезисы
- Подтверждено первое боестолкновение между ВСУ и солдатами КНДР в Курской области РФ.
- Участие Северной Кореи в войне против Украины пока не является систематическим, но ожидаются новые столкновения.
- По словам Умерова, количество северокорейских солдат в Курской области может возрасти до 15 тысяч.
- Военные действия в Украине стали величайшей сухопутной войной в Европе со времен Второй мировой войны.
- Первое прямое вмешательство иностранной армии в полномасштабное вторжение в Украину зафиксировано в Курской области.
Умеров рассказал детали боестолкновения между ВСУ и солдатами КНДР
Как сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, такое столкновение можно рассматривать как официальное начало участия Северной Кореи в войне против Украины.
Но Умеров уточнил, что участие северокорейских солдат в боях пока не является систематическим.
По словам главы Минобороны, поскольку северокорейские войска были замаскированы под бурят и смешаны с российскими оккупантами, точное количество жертв и пленных необходимо проверить, прежде чем делать точные заявления.
Рустем Умеров отметил, что на фронте протяженностью около полутора тысяч километров будут действовать пять северокорейских батальонов, каждый из которых насчитывает около 3 тысяч военнослужащих.
Таким образом, количество северокорейцев в Курской области может возрасти до 15 тысяч.
В Курской области произошло первое столкновение между ВСУ и солдатами КНДР
Как отмечается, высокопоставленный представитель украинской разведки подтвердил военные действия, но отказался предоставить конкретную информацию о первом боевом столкновении между войсками Украины и Северной Кореи.
Он сказал, что это произошло в Курской области России, где Украина контролирует около 600 кв. км территории, или несколько большая часть того, что она раньше удерживала после летнего вторжения.
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