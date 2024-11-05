Умєров підтвердив перше боєзіткнення між ЗСУ та солдатами КНДР

Українські бійці вже брали участь у зіткненні з північнокорейськими солдатами, яких перекинули до Курської області РФ. Наразі такі бої не є систематичними.
Головні тези:
- Підтверджене перше боєзіткнення між ЗСУ та солдатами КНДР у Курській області РФ.
- Участь Північної Кореї у війні проти України поки що не є систематичною, але очікуються нові зіткнення.
- За словами Умєрова, кількість північнокорейських солдатів у Курській області може зрости до 15 тисяч.
- Військові дії в Україні стали найбільшою сухопутною війною в Європі з часів Другої світової війни.
- Перше пряме втручання іноземної армії у повномасштабне вторгнення в Україну зафіксоване в Курській області.
Умєров розповів деталі боєзіткнення між ЗСУ та солдатами КНДР
Як повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, таке зіткнення можна розглядати як офіційний початок участі Північної Кореї у війні проти України.
Але Умєров уточнив, що участь північнокорейських солдатів у боях поки що не є систематичною.
За словами глави Міноборони, оскільки північнокорейські війська були замасковані під бурятів і змішані з російськими окупантами, точну кількість жертв і полонених необхідно перевірити, перш ніж робити точні заяви.
Рустем Умєров зазначив, що на фронті завдовжки близько півтори тисячі кілометрів будуть діяти п'ять північнокорейських батальйонів, кожен з яких налічує близько 3 тисяч військовослужбовців.
Таким чином, кількість північнокорейців у Курській області може зрости до 15 тисяч.
У Курській області відбулося перше зіткнення між ЗСУ та солдатами КНДР
Як зазначається, високопоставлений представник української розвідки підтвердив військові дії, але відмовився надати конкретну інформацію про перше бойове зіткнення між військами України і Північної Кореї.
Він сказав, що це сталося в Курській області Росії, де Україна контролює близько 600 кв. км території, або трохи більша частина того, що вона раніше утримувала після літнього вторгнення.
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