Умєров підтвердив перше боєзіткнення між ЗСУ та солдатами КНДР

Українські бійці вже брали участь у зіткненні з північнокорейськими солдатами, яких перекинули до Курської області РФ. Наразі такі бої не є систематичними.

Умєров розповів деталі боєзіткнення між ЗСУ та солдатами КНДР

Як повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, таке зіткнення можна розглядати як офіційний початок участі Північної Кореї у війні проти України.

Але Умєров уточнив, що участь північнокорейських солдатів у боях поки що не є систематичною.

За словами глави Міноборони, оскільки північнокорейські війська були замасковані під бурятів і змішані з російськими окупантами, точну кількість жертв і полонених необхідно перевірити, перш ніж робити точні заяви.

Ми фіксуємо контакти з північнокорейськими силами, але ми вважаємо, що за кілька тижнів буде більша кількість зіткнень, і ми аналізуватимемо і розглядатимемо їх відповідним чином. Рустем Умєров Міністр оборони України

Рустем Умєров зазначив, що на фронті завдовжки близько півтори тисячі кілометрів будуть діяти п'ять північнокорейських батальйонів, кожен з яких налічує близько 3 тисяч військовослужбовців.

Таким чином, кількість північнокорейців у Курській області може зрости до 15 тисяч.

Тривалість російських навчань становила місяць, але тепер вона скорочена до кількох днів або тижня, щоб північнокорейські війська могли взяти участь у бойових діях, — додав Умєров. Поширити

У Курській області відбулося перше зіткнення між ЗСУ та солдатами КНДР

Як зазначається, високопоставлений представник української розвідки підтвердив військові дії, але відмовився надати конкретну інформацію про перше бойове зіткнення між військами України і Північної Кореї.

Поки що мова не йде про великі з'єднання. Але перші зіткнення — так, відбулися, — сказало джерело. Поширити

Він сказав, що це сталося в Курській області Росії, де Україна контролює близько 600 кв. км території, або трохи більша частина того, що вона раніше утримувала після літнього вторгнення.