Уничтожение Черноморского флота РФ. Что известно об успехах Украины

Согласно данным британских разведчиков, успешные действия Украины против Черноморского флота РФ привели к уничтожению около 25% его крупных судов, включая флагмана.

Что известно о состоянии Черноморского флота РФ

Минобороны Великобритании обращает внимание на то, что украинские силы заставили ЧФ РФ убраться в восточную часть акватории.

Несмотря на это, вражеский флот по-прежнему играет роль в поддержке наземных операций.

Что важно понимать, до начала полномасштабной войны в Кремле почти точно считали ЧФ РФ составляющей стратегических морских способностей.

Однако в течение последних трех лет войны флот понес немалые потери на фоне успешных операций Украины.

До войны Черноморский флот РФ имел большое существенное преимущество над ВМС Украины, однако после 24 февраля Украина уничтожила или существенно повредила около 25% крупных военных кораблей, которые Россия завела в Черное море, в том числе потопила флагман — крейсер "Москва", который кичился своей ПВО. Поделиться

Украина заставила Черноморский флот РФ убегать

Британские разведки обращают внимание на то, что в результате Сил обороны Украины Черноморскому флоту РФ пришлось выводить все важнейшие суда с исторической базы в оккупированном Севастополе в Новороссийск.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 November 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/OhCoylRoai#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Dw7gngPPbt — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 20, 2024

Кроме того, сообщается, что деятельность Черноморского флота России сейчас ограничивается восточной частью акватории Черного моря.