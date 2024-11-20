Уничтожение Черноморского флота РФ. Что известно об успехах Украины

Согласно данным британских разведчиков, успешные действия Украины против Черноморского флота РФ привели к уничтожению около 25% его крупных судов, включая флагмана.
Главные тезисы
- ЧФ РФ понес значительные потери из-за действий украинских сил, они повлияли на стратегические морские способности страны-агрессорки.
- Украина заставила Черноморский флот РФ выводить свои самые важные корабли из Севастополя.
Что известно о состоянии Черноморского флота РФ
Минобороны Великобритании обращает внимание на то, что украинские силы заставили ЧФ РФ убраться в восточную часть акватории.
Несмотря на это, вражеский флот по-прежнему играет роль в поддержке наземных операций.
Что важно понимать, до начала полномасштабной войны в Кремле почти точно считали ЧФ РФ составляющей стратегических морских способностей.
Однако в течение последних трех лет войны флот понес немалые потери на фоне успешных операций Украины.
Украина заставила Черноморский флот РФ убегать
Британские разведки обращают внимание на то, что в результате Сил обороны Украины Черноморскому флоту РФ пришлось выводить все важнейшие суда с исторической базы в оккупированном Севастополе в Новороссийск.
Кроме того, сообщается, что деятельность Черноморского флота России сейчас ограничивается восточной частью акватории Черного моря.
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