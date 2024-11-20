Уничтожение Черноморского флота РФ. Что известно об успехах Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Уничтожение Черноморского флота РФ. Что известно об успехах Украины

Минобороны Британии
Черноморский флот РФ
Read in English
Читати українською

Согласно данным британских разведчиков, успешные действия Украины против Черноморского флота РФ привели к уничтожению около 25% его крупных судов, включая флагмана.

Главные тезисы

  • ЧФ РФ понес значительные потери из-за действий украинских сил, они повлияли на стратегические морские способности страны-агрессорки.
  • Украина заставила Черноморский флот РФ выводить свои самые важные корабли из Севастополя.

Что известно о состоянии Черноморского флота РФ

Минобороны Великобритании обращает внимание на то, что украинские силы заставили ЧФ РФ убраться в восточную часть акватории.

Несмотря на это, вражеский флот по-прежнему играет роль в поддержке наземных операций.

Что важно понимать, до начала полномасштабной войны в Кремле почти точно считали ЧФ РФ составляющей стратегических морских способностей.

Однако в течение последних трех лет войны флот понес немалые потери на фоне успешных операций Украины.

До войны Черноморский флот РФ имел большое существенное преимущество над ВМС Украины, однако после 24 февраля Украина уничтожила или существенно повредила около 25% крупных военных кораблей, которые Россия завела в Черное море, в том числе потопила флагман — крейсер "Москва", который кичился своей ПВО.

Украина заставила Черноморский флот РФ убегать

Британские разведки обращают внимание на то, что в результате Сил обороны Украины Черноморскому флоту РФ пришлось выводить все важнейшие суда с исторической базы в оккупированном Севастополе в Новороссийск.

Кроме того, сообщается, что деятельность Черноморского флота России сейчас ограничивается восточной частью акватории Черного моря.

Он сохраняет способность наносить дальнобойные удары по территории Украины, поддерживая наземные операции, — отмечает Минобороны Великобритании.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
КНДР отправила генерала-помощника Ким Чен Ина для управления своими войсками в РФ
КНДР отправила генерала-помощника Ким Чен Ина для управления своими войсками в РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сколько ракет ATACMS есть в Украины — новые данные
Атакамс
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Германия передала Украине новый военный пакет — что туда вошло
Германия передала Украине новый военный пакет — что туда вошло

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?