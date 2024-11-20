Знищення Чорноморського флоту РФ. Що відомо про успіхи України

Згідно з даними британських розвідників, успішні дії України проти Чорноморського флоту РФ призвели до знищення близько 25% його великих суден включно з флагманом

Що відомо про стан Чорноморського флоту РФ

Міноборони Великої Британії звертає увагу на те, що українські сили змусили ЧФ РФ забиратися у східну частину акваторії.

Попри це, ворожий флот досі відіграє роль у підтримці наземних операцій.

Що важливо розуміти, до початку повномасштабної війни у Кремлі майже точно вважали ЧФ РФ складовою стратегічних морських спроможностей.

Однак протягом останніх трьох років війни флот зазнав чималих втрат через успішні операції України.

До війни Чорноморський флот РФ мав велику суттєву перевагу над ВМС України, проте після 24 лютого Україна знищила чи суттєво пошкодила близько 25% великих військових кораблів, які Росія завела у Чорне море, у тому числі потопила флагман — крейсер "Москва", який хизувався своєю ППО. Поширити

Україна змусила Чорноморський флот РФ тікати

Британські розвідки звертають увагу на те, що в результаті Сил оборони України Чорноморському флоту РФ довелося виводити усі найважливіші судна з історичної бази в окупованому Севастополі до Новоросійська.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 November 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/OhCoylRoai#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Dw7gngPPbt — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 20, 2024

Окрім того, наголошується, що діяльність Чорноморського флоту Росії зараз обмежується східною частиною акваторії Чорного моря.