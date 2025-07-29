Уничтожение дрона над Минском. Что на самом деле происходит

Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко обращает внимание на то, что страна-агрессорка Россия регулярно запускает беспилотники через территорию Беларуси. Однако сбитие одного из дронов непосредственно над столицей РБ свидетельствует о том, что Александр Лукашенко решил продемонстрировать характер.
Главные тезисы
- Сбитие дрона над Минском может стать политической демонстрацией силы со стороны Лукашенко.
- Беларусь заявила об усилении контроля над воздушным пространством страны.
Сбитие дрона над Минском — что произошло
Как отмечает Иван Тимочко, армия РФ использует в своих целях территорию Беларуси и даже не согласовывает это с Лукашенко.
Он также подчеркнул: белорусы прекрасно знают, что "шахеды" пролетают через их территорию, хоть и, "возможно, с российских военных баз".
Напомним, утром 29 июля Министерство обороны Республики Беларусь заявило об уничтожении неизвестного дрона над Минском.
В ведомстве отметили, что приступили к дополнительным мерам по усилению контроля за использованием воздушного пространства страны.
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