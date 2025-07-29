Уничтожение дрона над Минском. Что на самом деле происходит
Категория
Мир
Дата публикации

Уничтожение дрона над Минском. Что на самом деле происходит

Сбитие дрона над Минском - что произошло
Read in English
Читати українською
Источник:  24 канал

Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко обращает внимание на то, что страна-агрессорка Россия регулярно запускает беспилотники через территорию Беларуси. Однако сбитие одного из дронов непосредственно над столицей РБ свидетельствует о том, что Александр Лукашенко решил продемонстрировать характер.

Главные тезисы

  • Сбитие дрона над Минском может стать политической демонстрацией силы со стороны Лукашенко.
  • Беларусь заявила об усилении контроля над воздушным пространством страны.

Сбитие дрона над Минском — что произошло

Как отмечает Иван Тимочко, армия РФ использует в своих целях территорию Беларуси и даже не согласовывает это с Лукашенко.

Возможно, Лукашенко (самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, — ред.) или еще кто-то решил показать, что тоже могут, что "батька" не просто абсолютная марионетка, и может ножкой топнуть. Поэтому так показательно это сделано, — пояснил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Он также подчеркнул: белорусы прекрасно знают, что "шахеды" пролетают через их территорию, хоть и, "возможно, с российских военных баз".

Мы же помним, что и наступление было в одно время. Поэтому это их внутренняя каша, в которой они сами барахтаются. Для нас вопрос, как обезопасить эти границы, чтобы не было этих пролетов, — добавил Иван Тимочко.

Напомним, утром 29 июля Министерство обороны Республики Беларусь заявило об уничтожении неизвестного дрона над Минском.

В ведомстве отметили, что приступили к дополнительным мерам по усилению контроля за использованием воздушного пространства страны.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Беларусь помогает России стирать идентичность похищенных из Украины детей
Дети
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Лукашенко цинично назвал белорусских миротворцев "лучшим вариантом" для Украины
Лукашенко цинично назвал белорусских миротворцев "лучшим вариантом" для Украины
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Лукашенко публично раскрыл планы Путина на Беларусь
Лукашенко

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?