Уничтожение дрона над Минском. Что на самом деле происходит

Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко обращает внимание на то, что страна-агрессорка Россия регулярно запускает беспилотники через территорию Беларуси. Однако сбитие одного из дронов непосредственно над столицей РБ свидетельствует о том, что Александр Лукашенко решил продемонстрировать характер.

Сбитие дрона над Минском — что произошло

Как отмечает Иван Тимочко, армия РФ использует в своих целях территорию Беларуси и даже не согласовывает это с Лукашенко.

Возможно, Лукашенко (самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, — ред.) или еще кто-то решил показать, что тоже могут, что "батька" не просто абсолютная марионетка, и может ножкой топнуть. Поэтому так показательно это сделано, — пояснил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ. Поделиться

Он также подчеркнул: белорусы прекрасно знают, что "шахеды" пролетают через их территорию, хоть и, "возможно, с российских военных баз".

Мы же помним, что и наступление было в одно время. Поэтому это их внутренняя каша, в которой они сами барахтаются. Для нас вопрос, как обезопасить эти границы, чтобы не было этих пролетов, — добавил Иван Тимочко. Поделиться

Напомним, утром 29 июля Министерство обороны Республики Беларусь заявило об уничтожении неизвестного дрона над Минском.

В ведомстве отметили, что приступили к дополнительным мерам по усилению контроля за использованием воздушного пространства страны.