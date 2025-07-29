Збиття дрона над Мінськом. Що насправді відбувається
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Збиття дрона над Мінськом. Що насправді відбувається

Збиття дрона над Мінськом - що сталося
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Джерело:  24 канал

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко звертає увагу на те, що країна-агресорка Росія регулярно запускає безпілотники через територію Білорусі. Однак збиття одного з дронів безпосередньо над столицею РБ свідчить про те, що Олександр Лукашенко вирішив продемонструвати характер.

Головні тези:

  • Збиття дрона над Мінськом може бути політичною демонстрацією сили з боку Лукашенка.
  • Білорусь заявила про посилення контролю за повітряним простором країни.

Збиття дрона над Мінськом - що сталося

Як зазначає Іван Тимочко, армія РФ використовує у своїх цілях територію Білорусі та навіть не погоджує це з режимом Лукашенка.

Можливо, Лукашенко (самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, - ред.) чи ще хтось вирішили показати, що теж можуть, що "батька" не просто абсолютна маріонетка, і може ніжкою тупнути. Тому так показово це зроблено, - пояснив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Він також наголосив: білоруси прекрасно знають, що "шахеди" пролітають через їхню територію, хоч і, "можливо, з російських військових баз".

Ми ж пригадуємо, що і наступ був у свій час. Тому це їхня внутрішня каша, в якій вони самі борсаються. Нам стоїть питання, як убезпечити ці кордони, щоб не було цих прольотів, - додав Іван Тимочко.

Нагадаємо, вранці 29 липня Міністерство оборони Республіки Білорусь заявило про знищення невідомого дрона над Мінськом.

У відомстві наголосили, що розпочали додаткові заходи щодо посилення контролю за використанням повітряного простору країни.

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