Збиття дрона над Мінськом. Що насправді відбувається

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко звертає увагу на те, що країна-агресорка Росія регулярно запускає безпілотники через територію Білорусі. Однак збиття одного з дронів безпосередньо над столицею РБ свідчить про те, що Олександр Лукашенко вирішив продемонструвати характер.
Головні тези:
- Збиття дрона над Мінськом може бути політичною демонстрацією сили з боку Лукашенка.
- Білорусь заявила про посилення контролю за повітряним простором країни.
Збиття дрона над Мінськом - що сталося
Як зазначає Іван Тимочко, армія РФ використовує у своїх цілях територію Білорусі та навіть не погоджує це з режимом Лукашенка.
Він також наголосив: білоруси прекрасно знають, що "шахеди" пролітають через їхню територію, хоч і, "можливо, з російських військових баз".
Нагадаємо, вранці 29 липня Міністерство оборони Республіки Білорусь заявило про знищення невідомого дрона над Мінськом.
У відомстві наголосили, що розпочали додаткові заходи щодо посилення контролю за використанням повітряного простору країни.
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