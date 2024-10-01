Уникальная роль. Новый генсек Совета Европы принял важное решение относительно Украины

Новый генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе решил, что Украина, демократия и единство будут приоритетами его работы в должности.
Главные тезисы
- Новый генеральный секретарь Совета Европы определил Украину, демократию и единство в качестве приоритетных направлений своей деятельности.
- Совет Европы поддерживает Украину и акцентирует внимание на роли защиты прав человека.
- Главные вопросы переговоров между Владимиром Зеленским и Аленом Берсе касались использования замороженных доходов России и имплементации формулы мира.
Совет Европы не забывает о важности поддержки Украины
С официальным заявлением по этому поводу Ален Берсе выступил в Парламентской ассамблее СЕ, сообщает издание Watson.
Он в очередной раз обратил внимание на то, что общая роль Совета Европы заключается в "защите и продвижении прав человека, демократии и верховенства права", и эти принципы "лежат в основе нашего института".
Кроме того, новый генсек Совета Европы отметил роль Европейского суда по правам человека в рассмотрении дел, связанных с войной в Украине, а также Реестре убытков при СЕ.
По убеждению Алена Берсе, именно он и его команда должны взять на себя обязательства по защите демократии, которая оказались под угрозой во всем мире.
Что известно о переговорах Зеленского и Берсе
25 ноября 2023 года украинский лидер Владимир Зеленский встретился с Аленом Берсе, которые тогда еще был президентом Швейцарии.
Глава государства публично выразил благодарность своему визаву за “весомую гуманитарную помощь”, оказанную Украине с начала полномасштабного вторжения России.
В центре переговоров президентов были вопросы использования замороженных доходов из активов России, а также прогресс в имплементации формулы мира и участие в нем Швейцарии.
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