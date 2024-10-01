Уникальная роль. Новый генсек Совета Европы принял важное решение относительно Украины
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Политика
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Уникальная роль. Новый генсек Совета Европы принял важное решение относительно Украины

Берсе и Зеленский
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Источник:  online.ua

Новый генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе решил, что Украина, демократия и единство будут приоритетами его работы в должности.

Главные тезисы

  • Новый генеральный секретарь Совета Европы определил Украину, демократию и единство в качестве приоритетных направлений своей деятельности.
  • Совет Европы поддерживает Украину и акцентирует внимание на роли защиты прав человека.
  • Главные вопросы переговоров между Владимиром Зеленским и Аленом Берсе касались использования замороженных доходов России и имплементации формулы мира.

Совет Европы не забывает о важности поддержки Украины

С официальным заявлением по этому поводу Ален Берсе выступил в Парламентской ассамблее СЕ, сообщает издание Watson.

Он в очередной раз обратил внимание на то, что общая роль Совета Европы заключается в "защите и продвижении прав человека, демократии и верховенства права", и эти принципы "лежат в основе нашего института".

Совет Европы должен сыграть важную и уникальную роль для Украины на фоне российской агрессии, — отметил Ален Берсе.

Кроме того, новый генсек Совета Европы отметил роль Европейского суда по правам человека в рассмотрении дел, связанных с войной в Украине, а также Реестре убытков при СЕ.

Мы должны оставаться открытыми и творческими, чтобы поддержать Украину в ее устойчивости и обновлении.

Ален Берсе

Ален Берсе

Генсек Совета Европы

По убеждению Алена Берсе, именно он и его команда должны взять на себя обязательства по защите демократии, которая оказались под угрозой во всем мире.

Что известно о переговорах Зеленского и Берсе

25 ноября 2023 года украинский лидер Владимир Зеленский встретился с Аленом Берсе, которые тогда еще был президентом Швейцарии.

Глава государства публично выразил благодарность своему визаву за “весомую гуманитарную помощь”, оказанную Украине с начала полномасштабного вторжения России.

Спасибо за ваш визит. Это очень сильный месседж для украинцев во всем мире, что вы решили посетить Украину в особый день нашей истории для всех наших семей — в 90-ю годовщину Голодомора. Также спасибо за ваше участие в сегодняшней скорбной церемонии. Мы горды, что у нас есть такие партнеры, которые приняли участие в церемонии в этот особый день для нашей страны, — подчеркнул Зеленский.

В центре переговоров президентов были вопросы использования замороженных доходов из активов России, а также прогресс в имплементации формулы мира и участие в нем Швейцарии.

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