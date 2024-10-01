Унікальна роль. Новий генсек Ради Європи ухвалив важливе рішення щодо України
Категорія
Політика
Дата публікації

Унікальна роль. Новий генсек Ради Європи ухвалив важливе рішення щодо України

Берсе та Зеленський
Джерело:  online.ua

Новий генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе вирішив, що саме Україна, демократія та єдність будуть пріоритетами його роботи на посаді.

Головні тези:

  • Новий генеральний секретар Ради Європи визначив Україну, демократію та єдність як пріоритетні напрямки своєї діяльності.
  • Рада Європи підтримує Україну та акцентує на ролі захисту прав людини.
  • Головні питання переговорів між Володимиром Зеленським та Аленом Берсе стосувалися використання заморожених прибутків з активів Росії й імплементації формули миру.

Рада Європи не забуває про важливість підтримки України

З офіційною заявою з цього приводу Ален Берсе виступив у Парламентській асамблеї РЄ, повідомляє видання Watson.

Він вкотре звернув увагу на те, що спільна роль Ради Європи полягає у "захисті та просуванні прав людини, демократії та верховенства права", і ці принципи "лежать в основі нашої інституції".

Рада Європи має відіграти важливу та унікальну роль для України на тлі російської агресії, — наголосив Ален Берсе.

Окрім того, новий генсек Ради Європи відзначив роль Європейського суду з прав людини в розгляді справ, пов'язаних із війною в Україні, а також Реєстрі збитків при РЄ.

Ми повинні залишатися відкритими і творчими, щоб підтримати Україну в її стійкості і відновленні.

Ален Берсе

Ален Берсе

Генсек Ради Європи

На переконання Алена Берсе, саме він та його команда повинні взяти на себе зобов'язання щодо демократії, яка наразі опинилися під загрозою у всьому світі.

Що відомо про переговори Зеленського та Берсе

25 листопада 2023 року український лідер Володимир Зеленський зустрівся з Аленом Берсе, який тоді ще був президентом Швейцарії.

Глава держави публічно висловив вдячність своєму візаві за «вагому гуманітарну допомогу», надану Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Дякую за ваш візит. Це дуже сильний меседж для українців у всьому світі, що ви вирішили відвідати Україну в особливий день нашої історії для всіх наших родин — у 90-ті роковини Голодомору. Також дякую за вашу участь у сьогоднішній скорботній церемонії. Ми горді, що маємо таких партнерів, які взяли участь у церемонії в цей особливий день для нашої країни, — наголосив Зеленський.

У центрі переговорів президентів були питання використання заморожених прибутків з активів Росії, а також прогрес в імплементації формули миру та участь у ньому Швейцарії.

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