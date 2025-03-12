USAID разорвало соглашение о поддержке энергетики Украины на сумму 75 млн долл
Категория
Экономика
Дата публикации

USAID разорвало соглашение о поддержке энергетики Украины на сумму 75 млн долл

USAID
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Источник:  Укринформ

Агентство США по международному развитию (USAID) сообщило Секретариату Энергетического сообщества о расторжении соглашения о предоставлении грантов Фонду поддержки энергетики Украины на общую сумму 75 млн дол.

Главные тезисы

  • USAID разорвала соглашение о предоставлении грантов Фонду поддержки энергетики Украины на сумму 75 млн долл с целью проведения проверок в рамках политических целей.
  • Остановка гранта может привести к ограничению доступных средств для оборудования энергетического сектора Украины.
  • Решение USAID по разрыву соглашения является частью стратегии прекращения программ внешней помощи до проведения проверок в рамках политических целей.

USAID разорвало соглашение о поддержке энергетики Украины

Об этом сообщает Энергетическое сообщество.

Секретариат Энергетического сообщества получил официальное уведомление от USAID о расторжении грантового соглашения с Фондом поддержки энергетики Украины на 75 млн долл. Секретариат Энергетического сообщества подтвердил получение этого сообщения и ожидает дополнительных разъяснений от USAID. Прекращение этого гранта снизит доступные средства для закупки необходимого оборудования для энергетического сектора Украины.

Отмечается, что письмо от USAID поступило еще 27 февраля.

В 2023 году агентство заключило соглашение о предоставлении Фонду поддержки энергетики гранта на сумму 25 млн долл, а в 2024 году заявило о намерениях увеличить грант на 50 млн долл.

Напомним, 20 января президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановлении на 90 дней всех программ внешней помощи до проведения проверок, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям.

Госсекретарь США Марко Рубио 24 января распорядился «прекратить работу» по всей иностранной помощи. Исключение он сделал для экстренной продовольственной помощи, которая может относиться, в частности, к Газt и Судану.

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