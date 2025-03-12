USAID разорвало соглашение о поддержке энергетики Украины на сумму 75 млн долл

Агентство США по международному развитию (USAID) сообщило Секретариату Энергетического сообщества о расторжении соглашения о предоставлении грантов Фонду поддержки энергетики Украины на общую сумму 75 млн дол.
Главные тезисы
- USAID разорвала соглашение о предоставлении грантов Фонду поддержки энергетики Украины на сумму 75 млн долл с целью проведения проверок в рамках политических целей.
- Остановка гранта может привести к ограничению доступных средств для оборудования энергетического сектора Украины.
- Решение USAID по разрыву соглашения является частью стратегии прекращения программ внешней помощи до проведения проверок в рамках политических целей.
USAID разорвало соглашение о поддержке энергетики Украины
Об этом сообщает Энергетическое сообщество.
Отмечается, что письмо от USAID поступило еще 27 февраля.
В 2023 году агентство заключило соглашение о предоставлении Фонду поддержки энергетики гранта на сумму 25 млн долл, а в 2024 году заявило о намерениях увеличить грант на 50 млн долл.
Напомним, 20 января президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановлении на 90 дней всех программ внешней помощи до проведения проверок, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям.
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