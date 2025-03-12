USAID разорвало соглашение о поддержке энергетики Украины на сумму 75 млн долл

Агентство США по международному развитию (USAID) сообщило Секретариату Энергетического сообщества о расторжении соглашения о предоставлении грантов Фонду поддержки энергетики Украины на общую сумму 75 млн дол.

USAID разорвало соглашение о поддержке энергетики Украины

Об этом сообщает Энергетическое сообщество.

Секретариат Энергетического сообщества получил официальное уведомление от USAID о расторжении грантового соглашения с Фондом поддержки энергетики Украины на 75 млн долл. Секретариат Энергетического сообщества подтвердил получение этого сообщения и ожидает дополнительных разъяснений от USAID. Прекращение этого гранта снизит доступные средства для закупки необходимого оборудования для энергетического сектора Украины. Поделиться

Отмечается, что письмо от USAID поступило еще 27 февраля.

В 2023 году агентство заключило соглашение о предоставлении Фонду поддержки энергетики гранта на сумму 25 млн долл, а в 2024 году заявило о намерениях увеличить грант на 50 млн долл.

Напомним, 20 января президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановлении на 90 дней всех программ внешней помощи до проведения проверок, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям.