USAID розірвало угоду про підтримку енергетики України на суму 75 млн дол

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) повідомило Секретаріат Енергетичного співтовариства про розірвання угоди про надання грантів Фонду підтримки енергетики України на загальну суму 75 млн дол.

USAID розірвало угоду про підтримку енергетики України

Про це повідомляє Енергетичне співтовариство.

Секретаріат Енергетичного співтовариства отримав офіційне повідомлення від USAID про розірвання грантової угоди з Фондом підтримки енергетики України на 75 млн дол. Секретаріат Енергетичного співтовариства підтвердив отримання цього повідомлення та наразі очікує додаткових роз’яснень від USAID. Припинення цього гранту зменшить доступні кошти для закупівлі необхідного обладнання для енергетичного сектору України. Поширити

Зазначається, що лист від USAID надійшов іще 27 лютого.

У 2023 році агентство уклало угоду про надання Фонду підтримки енергетики гранту на суму 25 млн дол, а у 2024 році заявило про наміри збільшити грант на 50 млн дол.

Нагадаємо, 20 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про призупинення на 90 днів усіх програм зовнішньої допомоги до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям.