USAID розірвало угоду про підтримку енергетики України на суму 75 млн дол

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) повідомило Секретаріат Енергетичного співтовариства про розірвання угоди про надання грантів Фонду підтримки енергетики України на загальну суму 75 млн дол.
Головні тези:
- USAID розірвало угоду про надання грантів Фонду підтримки енергетики України на суму 75 млн дол з метою проведення перевірок у рамках політичних цілей.
- Припинення гранту може призвести до обмеження доступних коштів для обладнання енергетичного сектору України.
- Рішення агентства є частиною ширшої стратегії, що передбачає припинення програм зовнішньої допомоги до проведення перевірок у рамках політичних цілей.
USAID розірвало угоду про підтримку енергетики України
Про це повідомляє Енергетичне співтовариство.
Зазначається, що лист від USAID надійшов іще 27 лютого.
У 2023 році агентство уклало угоду про надання Фонду підтримки енергетики гранту на суму 25 млн дол, а у 2024 році заявило про наміри збільшити грант на 50 млн дол.
Нагадаємо, 20 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про призупинення на 90 днів усіх програм зовнішньої допомоги до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям.
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