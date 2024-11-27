Устроили подрыв в Житомире. Правоохранители задержали агентов спецслужб РФ

Нацполиция и СБУ задержали злоумышленников, причастных к произошедшему в Житомире теракту. Завербованные Россией агенты организовали взрыв у здания районного управления полиции.
Главные тезисы
- Национальная полиция и СБУ задержали агентов спецслужб России, организовавших теракт в Житомире.
- Задержанным грозит до 12 лет тюрьмы за организацию теракта с участием российских кураторов.
- По заказу российских спецслужб действовала группа из пяти человек, включая жителей Житомира и Харькова.
- Правоохранители изъяли материалы для изготовления взрывного устройства и фиксировали отчетность преступников перед кураторами.
- Задержанным объявлено подозрение по ч. 2 ст. 258 УК Украины, сейчас проверяется их причастность к другим преступлениям.
Что известно о задержанных преступниках
Как отмечается, 20 ноября группа лиц произвела взрыв, в результате которого пострадал работник полиции. В ходе следствия было установлено, что к преступлению причастны пять человек, действовавших по заказу российских спецслужб.
Среди задержанных четверо жителей Житомира в возрасте 15, 16, 18 и 20 лет, а также 46-летний житель Харькова, ранее судимый за разбой, грабеж и изнасилование.
На месте взрыва полиция изъяла остатки взрывного устройства, включая гвозди, мобильный телефон и видеокамеру дистанционной передачи изображения.
Правоохранители выяснили, что преступники действовали по четким инструкциям кураторов из России.
Злоумышленники создали "пробный образец", провели испытания и сняли это для отчета российским кураторам.
Какое наказание грозит задержанным
Задержание произошло 21 ноября. Фигурантам объявлено подозрение по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).
В настоящее время проверяется их причастность к другим преступлениям, организованным с участием российских спецслужб. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения.
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