Устроили подрыв в Житомире. Правоохранители задержали агентов спецслужб РФ

Нацполиция и СБУ задержали злоумышленников, причастных к произошедшему в Житомире теракту. Завербованные Россией агенты организовали взрыв у здания районного управления полиции.

Что известно о задержанных преступниках

Как отмечается, 20 ноября группа лиц произвела взрыв, в результате которого пострадал работник полиции. В ходе следствия было установлено, что к преступлению причастны пять человек, действовавших по заказу российских спецслужб.

Среди задержанных четверо жителей Житомира в возрасте 15, 16, 18 и 20 лет, а также 46-летний житель Харькова, ранее судимый за разбой, грабеж и изнасилование.

На месте взрыва полиция изъяла остатки взрывного устройства, включая гвозди, мобильный телефон и видеокамеру дистанционной передачи изображения.

Фото — t.me/UA_National_Police

Правоохранители выяснили, что преступники действовали по четким инструкциям кураторов из России.

Харьковчанин перед преступлением прибыл в Житомир, где приобрел мобильные телефоны и стартовые пакеты, которые оставил в заранее оговоренном месте. Двое из житомирских подельников забрали этот сверток, а другие двое приобрели в строительных магазинах химические составляющие, гвозди и другие материалы для изготовления взрывчатки. Поделиться

Фото — t.me/UA_National_Police

Злоумышленники создали "пробный образец", провели испытания и сняли это для отчета российским кураторам.

Какое наказание грозит задержанным

Задержание произошло 21 ноября. Фигурантам объявлено подозрение по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).