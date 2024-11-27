Влаштували підрив у Житомирі. Правоохоронці затримали агентів спецслужб РФ

Нацполіція та СБУ затримали зловмисників, причетних до теракту, який стався в Житомирі. Завербовані Росією агенти організували вибух біля будівлі районного управління поліції.
Головні тези:
- У Житомирі правоохоронці затримали зловмисників, які організували вибух біля будівлі поліції за дорученням Росії.
- Затримані агенти особливо виконували інструкції кураторів з Росії, купуючи матеріали та виготовлюючи вибуховий пристрій.
- Підозрюваним оголошено підозру за терористичний акт, а також проводиться перевірка їхньої причетності до інших злочинів.
- Згідно із законодавством України, за організацію теракту зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення.
- Зафіксоване відео проведення вибуху та звітність злочинців перед кураторами може допомогти встановити повну версію подій та їхню причетність до інших злочинів.
Що відомо про затриманих злочинців
Як зазначається, 20 листопада група осіб здійснила вибух, унаслідок якого постраждав працівник поліції. У ході слідства було встановлено, що до злочину причетні п’ятеро осіб, які діяли на замовлення російських спецслужб.
Серед затриманих — четверо жителів Житомира віком 15, 16, 18 і 20 років, а також 46-річний житель Харкова, раніше засуджений за розбій, грабіж і зґвалтування.
На місці вибуху поліція вилучила залишки вибухового пристрою, зокрема цвяхи, мобільний телефон та відеокамеру дистанційної передачі зображення.
Правоохоронці з’ясували, що злочинці діяли за чіткими інструкціями кураторів з Росії.
Зловмисники створили "пробний зразок", провели випробування і зафільмували це для звіту російським кураторам. 20 листопада вони встановили відеокамеру біля адмінбудівлі, а згодом розмістили поруч сумку з вибуховим пристроєм, який активували дистанційно.
Яке покарання загрожує затриманим
Затримання відбулося 21 листопада. Фігурантам оголошено підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).
Наразі перевіряється їхня причетність до інших злочинів, організованих за участі російських спецслужб. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення.
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