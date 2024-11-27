Влаштували підрив у Житомирі. Правоохоронці затримали агентів спецслужб РФ

Нацполіція та СБУ затримали зловмисників, причетних до теракту, який стався в Житомирі. Завербовані Росією агенти організували вибух біля будівлі районного управління поліції.

Що відомо про затриманих злочинців

Як зазначається, 20 листопада група осіб здійснила вибух, унаслідок якого постраждав працівник поліції. У ході слідства було встановлено, що до злочину причетні п’ятеро осіб, які діяли на замовлення російських спецслужб.

Серед затриманих — четверо жителів Житомира віком 15, 16, 18 і 20 років, а також 46-річний житель Харкова, раніше засуджений за розбій, грабіж і зґвалтування.

На місці вибуху поліція вилучила залишки вибухового пристрою, зокрема цвяхи, мобільний телефон та відеокамеру дистанційної передачі зображення.

Фото — t.me/UA_National_Police

Правоохоронці з’ясували, що злочинці діяли за чіткими інструкціями кураторів з Росії.

Харків'янин перед злочином прибув до Житомира, де придбав мобільні телефони та стартові пакети, які залишив у заздалегідь обумовленому місці. Двоє з житомирських спільників забрали цей пакунок, а інші двоє придбали у будівельних магазинах хімічні складники, цвяхи та інші матеріали для виготовлення вибухівки. Поширити

Фото — t.me/UA_National_Police

Зловмисники створили "пробний зразок", провели випробування і зафільмували це для звіту російським кураторам. 20 листопада вони встановили відеокамеру біля адмінбудівлі, а згодом розмістили поруч сумку з вибуховим пристроєм, який активували дистанційно.

Яке покарання загрожує затриманим

Затримання відбулося 21 листопада. Фігурантам оголошено підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).