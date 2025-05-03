Увольнение советника Трампа Волца — инсайдеры узнали причины
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Увольнение советника Трампа Волца — инсайдеры узнали причины

Волц
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Источник:  The Washington Post

Решение президента Дональда Трампа уволить своего советника по национальной безопасности Майкла Волца было следствием медленного накопления недовольства его действиями.

Главные тезисы

  • Решение уволить советника Майкла Волца было следствием медленного накопления недовольства действиями Трампа и конфликтов с другими официальными лицами.
  • Волц пытался сменить политический курс Америки на путь военных действий против Ирана, вызывая недовольство у Трампа и других членов администрации.

Трамп долго тянул с увольнением Волца

Судьба Волца была решена после того, как в марте он добавил главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга в закрытый чат в Signal.

Однако, по словам высокопоставленных должностных лиц и советников Трампа, Волц конфликтовал с другими официальными лицами с самого начала работы администрации, в частности по вопросу о целесообразности военных действий против Ирана.

Кроме того, по словам источников, Волц расстроил Трампа после визита израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Овальный кабинет в начале февраля.

Тогда советник по национальной безопасности, по словам двух источников, высказал мнение, что пора нанести удар по Ирану.

Как отмечают собеседники издания, Волц, видимо, интенсивно координировал из Нетаньяху военные варианты действий против Ирана перед встречей израильского лидера с Трампом в Овальном кабинете.

Источник рассказал, что Волц "хотел направить политику США в направлении, которое не устраивал Трампа". Это направление заключалось в том, что американская сторона откажется от попыток разрешить ситуацию по Ирану дипломатическим путем.

Это дошло до Трампа, и президент был недоволен, — сказал источник.

Некоторые члены администрации считали, что Волц пытался склонить чашу весов в пользу военных действий против Ирана и действовал в сговоре с израильтянами.

Увольнение Волца произошло даже несмотря на то, что некоторые другие ведущие члены администрации, в частности вице-президент Джей Ди Вэнс, пытались спасти его, заявили два высокопоставленных чиновника Белого дома.

Белый дом предлагал Майку Волцу выбирать с нескольких должностей после того, как тот потерял работу в качестве советника президента США по нацбезопасности.

В беседе с главой аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс Волцу было предложено несколько посольских должностей, в том числе в Саудовской Аравии.

После непродолжительных раздумий Волц избрал должность посла в ООН.

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