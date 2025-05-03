Увольнение советника Трампа Волца — инсайдеры узнали причины

Решение президента Дональда Трампа уволить своего советника по национальной безопасности Майкла Волца было следствием медленного накопления недовольства его действиями.
Главные тезисы
- Решение уволить советника Майкла Волца было следствием медленного накопления недовольства действиями Трампа и конфликтов с другими официальными лицами.
- Волц пытался сменить политический курс Америки на путь военных действий против Ирана, вызывая недовольство у Трампа и других членов администрации.
Трамп долго тянул с увольнением Волца
Судьба Волца была решена после того, как в марте он добавил главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга в закрытый чат в Signal.
Однако, по словам высокопоставленных должностных лиц и советников Трампа, Волц конфликтовал с другими официальными лицами с самого начала работы администрации, в частности по вопросу о целесообразности военных действий против Ирана.
Кроме того, по словам источников, Волц расстроил Трампа после визита израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Овальный кабинет в начале февраля.
Как отмечают собеседники издания, Волц, видимо, интенсивно координировал из Нетаньяху военные варианты действий против Ирана перед встречей израильского лидера с Трампом в Овальном кабинете.
Источник рассказал, что Волц "хотел направить политику США в направлении, которое не устраивал Трампа". Это направление заключалось в том, что американская сторона откажется от попыток разрешить ситуацию по Ирану дипломатическим путем.
Это дошло до Трампа, и президент был недоволен, — сказал источник.
Некоторые члены администрации считали, что Волц пытался склонить чашу весов в пользу военных действий против Ирана и действовал в сговоре с израильтянами.
Белый дом предлагал Майку Волцу выбирать с нескольких должностей после того, как тот потерял работу в качестве советника президента США по нацбезопасности.
В беседе с главой аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс Волцу было предложено несколько посольских должностей, в том числе в Саудовской Аравии.
После непродолжительных раздумий Волц избрал должность посла в ООН.
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