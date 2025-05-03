Звільнення радника Трампа Волца — інсайдери дізналися причини

Рішення президента Дональда Трампа звільнити свого радника з національної безпеки Майкла Волца було наслідком повільного накопичення невдоволення його діями.
Головні тези:
- Рішення звільнити радника з національної безпеки Майкла Волца було прийнято після накопичення невдоволення діями Трампа та конфліктами з іншими офіційними особами.
- Волц висловлював слова підтримки військовим діям проти Ірану, що не влаштовувало президента Трампа та інших членів адміністрації.
- За інсайдерською інформацією, Волц намагався змінити політичний курс Америки на шлях військових дій проти Ірану, співпрацюючи з ізраїльтянами.
Трамп довго тягнув зі звільненням Волца
Доля Волца була вирішена після того, як у березні він додав головного редактора журналу The Atlantic Джеффрі Голдберга до закритого чату в Signal.
Однак, за словами високопосадовців і радників Трампа, Волц конфліктував з іншими офіційними особами від самого початку роботи адміністрації, зокрема щодо питання про доцільність військових дій проти Ірану.
Крім того, за словами джерел, Волц засмутив Трампа після візиту ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу до Овального кабінету на початку лютого.
Як зазначають співрозмовники видання, Волц, мабуть, інтенсивно координував із Нетаньягу військові варіанти дій проти Ірану перед зустріччю ізраїльського лідера з Трампом в Овальному кабінеті.
Джерело розповіло, що Волц "хотів спрямувати політику США в напрямку, який не влаштовував Трампа". Цей напрямок полягав в тому, що американська сторона відмовиться від спроб вирішити ситуацію щодо Ірану дипломатичним шляхом.
Це дійшло до Трампа, і президент був незадоволений, — сказало джерело.
Деякі члени адміністрації вважали, що Волц намагався схилити шальки терезів на користь військових дій проти Ірану і діяв у змові з ізраїльтянами.
Білий дім пропонував Майку Волцу обирати з кількох посад після того, як той втратив роботу як радник президента США з нацбезпеки.
У бесіді з главою апарату Білого дому Сьюзі Вайлс Волцу було запропоновано кілька посольських посад, зокрема у Саудівській Аравії.
Після нетривалих роздумів Волц вибрав посаду посла в ООН.
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