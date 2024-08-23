В российской Волгоградской области группа заключенных из числа осужденных террористов ИГИЛ взяла в заложники тюремную администрацию.
Главные тезисы
- Группа заключенных из ИГИЛ захватила тюремную администрацию в колонии на Волгоградщине, требуя выкуп и вертолет.
- Бунт привел к гибели одного сотрудника и ранению еще одного, а также к взятию нескольких заложников.
- Подозреваемые в захвате заложников осуждены за распространение наркотиков и умышленное причинение вреда здоровью.
- РосСМИ сообщили о подозреваемых, в числе которых Рамзиндин Тошев, Рустамчен Наврузи и Темур Хусинов, осужденные по статьям о сбыте наркотиков и умышленном причинении вреда здоровью.
- На место происшествия выехал спецназ, а требования захватчиков остаются неизменными, ставя под угрозу здоровье и жизни заложников.
Что происходит в колонии в Волгоградской области
По информации РосСМИ, захват заложников заключенными из ИГИЛ произошел в исправительной колонии в Суровикино.
Отмечается, что во время заседания дисциплинарной комиссии четверо осужденных террористов достали ножи.
В результате столкновения был убит один сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний, еще один получил ранения и четверо были взяты в заложники.
При этом заключенные обнародовали видео с окровавленными телами работников администрации колонии.
Голос в видео заявляет о принадлежности заключенных к ИГИЛ.
РосСМИ также сообщили, что в заложники попал начальник колонии Андрей Девятов.
Однако позже российские Telegram-каналы сообщили, что руководителя колонии доставили в реанимацию.
Девятов - один из пяти пострадавших, кому удалось скрыться от захватчиков. Среди сбежавших четыре сотрудника исправительной колонии и один заключенный.
Сообщается также, что в колонию приехал спецназ, всего там находятся 1230 заключенных. Подъезды в колонию перекрыли.
Нападавшие, захватившие заложников в волгоградской колонии, требуют 2 млн. долларов и вертолет.
На данный момент известно как минимум об одном погибшем и двух заложниках.
Что известно о подозреваемых во взятии заложников в колонии Волгоградской области
Российские Telegram-каналы сообщили, что бунт и взятие заложников в колонии в Суровикино устроили Рамзиндин Тошев, осужденный на 8 лет по статье о сбыте наркотиков.
Рустамчен Наврузи, осужденный на 7 лет по статье о сбыте наркотиков.
Темур Хусинов, осужденный на 6 лет за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
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