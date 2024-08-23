В российской Волгоградской области группа заключенных из числа осужденных террористов ИГИЛ взяла в заложники тюремную администрацию.

Что происходит в колонии в Волгоградской области

По информации РосСМИ, захват заложников заключенными из ИГИЛ произошел в исправительной колонии в Суровикино.

Отмечается, что во время заседания дисциплинарной комиссии четверо осужденных террористов достали ножи.

В результате столкновения был убит один сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний, еще один получил ранения и четверо были взяты в заложники.

При этом заключенные обнародовали видео с окровавленными телами работников администрации колонии.

Голос в видео заявляет о принадлежности заключенных к ИГИЛ.

РосСМИ также сообщили, что в заложники попал начальник колонии Андрей Девятов.

Однако позже российские Telegram-каналы сообщили, что руководителя колонии доставили в реанимацию.

Девятов - один из пяти пострадавших, кому удалось скрыться от захватчиков. Среди сбежавших четыре сотрудника исправительной колонии и один заключенный.

Сообщается также, что в колонию приехал спецназ, всего там находятся 1230 заключенных. Подъезды в колонию перекрыли.

Нападавшие, захватившие заложников в волгоградской колонии, требуют 2 млн. долларов и вертолет.

На данный момент известно как минимум об одном погибшем и двух заложниках.

Что известно о подозреваемых во взятии заложников в колонии Волгоградской области

Российские Telegram-каналы сообщили, что бунт и взятие заложников в колонии в Суровикино устроили Рамзиндин Тошев, осужденный на 8 лет по статье о сбыте наркотиков.

Рустамчен Наврузи, осужденный на 7 лет по статье о сбыте наркотиков.

Темур Хусинов, осужденный на 6 лет за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.