У російській Волгоградській області група в'язнів з числа засуджених терористів ІДІЛ взяла в заручники тюремну адміністрацію.
Головні тези:
- У виправній колонії в Суровікіному на Волгоградщині група засуджених терористів з ІДІЛ захопила заручників, вбивши одного співробітника та поранивши іншого.
- В'язні вимагають викуп у розмірі 2 млн доларів та вертоліт.
- Серед постраждалих був начальник колонії, якому вдалося втекти від загарбників разом із чотирма іншими особами.
- Наразі відомо про одного загиблого та двох заручників, а також про осіб, які організували бунт у колонії.
- Загальна кількість ув'язнених у цій колонії складає 1 тис. 230 осіб, на місце події виїхав спецназ.
Що відбувається у колонії у Волгоградській області
За інформацією РосЗМІ, захоплення заручників в’язнями з ІДІЛ сталось у виправній колонії в Суровікіному.
Зазначається, що під час засідання дисциплінарної комісії четверо засуджених терористів дістали ножі.
Внаслідок сутички було вбито одного співробітника Федеральної служби виконання покарань, ще один отримав поранення і четверо були взяті у заручники.
При цьому в’язні оприлюднили відео з окривавленими тілами працівників адміністрації колонії.
Голос у відео заявляє про приналежність в’язнів до ІДІЛ.
РосЗМІ також повідомили, що у заручники потрапив начальник колонії Андрій Дев'ятов.
Однак пізніше російські Telegram-канали повідомили, що керівника колонії доправили до реанімації.
Дев'ятов - один із п'яти постраждалих, кому вдалося втекти від загарбників. Серед тих, хто втік, чотири співробітники виправної колонії і один ув'язнений.
Повідомляється також, що до колонії приїхав спецназ, всього там перебувають 1 тис 230 ув'язнених. Під'їзди до колонії перекрили.
Нападники, що захопили заручників у волгоградській колонії, вимагають 2 млн доларів і вертоліт.
На даний момент відомо як мінімум про одного загиблого та двох заручників.
Що відомо про підозрюваних у взятті заручників у колонії на Волгоградщині
Російські Telegram-канали повідомили, що бунт і взяття заручників у колонії в Суровікіному влаштували Рамзіндін Тошев, засуджений на 8 років за статтею про збут наркотиків.
Рустамчен Наврузі, засуджений на 7 років за статтею про збут наркотиків.
Темур Хусінов, засуджений на 6 років за навмисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю.
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