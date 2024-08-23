В'язні з ІДІЛ захопили заручників у колонії на Волгоградщині РФ — відео
Категорія
Події
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В'язні з ІДІЛ захопили заручників у колонії на Волгоградщині РФ — відео

Колонія на Волгоградщині
Джерело:  online.ua

У російській Волгоградській області група в'язнів з числа засуджених терористів ІДІЛ взяла в заручники тюремну адміністрацію. 

Головні тези:

  • У виправній колонії в Суровікіному на Волгоградщині група засуджених терористів з ІДІЛ захопила заручників, вбивши одного співробітника та поранивши іншого.
  • В'язні вимагають викуп у розмірі 2 млн доларів та вертоліт.
  • Серед постраждалих був начальник колонії, якому вдалося втекти від загарбників разом із чотирма іншими особами.
  • Наразі відомо про одного загиблого та двох заручників, а також про осіб, які організували бунт у колонії.
  • Загальна кількість ув'язнених у цій колонії складає 1 тис. 230 осіб, на місце події виїхав спецназ.

Що відбувається у колонії у Волгоградській області

За інформацією РосЗМІ, захоплення заручників в’язнями з ІДІЛ сталось у виправній колонії в Суровікіному.

Зазначається, що під час засідання дисциплінарної комісії четверо засуджених терористів дістали ножі.

Внаслідок сутички було вбито одного співробітника Федеральної служби виконання покарань, ще один отримав поранення і четверо були взяті у заручники.

При цьому в’язні оприлюднили відео з окривавленими тілами працівників адміністрації колонії.

Голос у відео заявляє про приналежність в’язнів до ІДІЛ.

РосЗМІ також повідомили, що у заручники потрапив начальник колонії Андрій Дев'ятов.

Однак пізніше російські Telegram-канали повідомили, що керівника колонії доправили до реанімації.

Дев'ятов - один із п'яти постраждалих, кому вдалося втекти від загарбників. Серед тих, хто втік, чотири співробітники виправної колонії і один ув'язнений.

Повідомляється також, що до колонії приїхав спецназ, всього там перебувають 1 тис 230 ув'язнених. Під'їзди до колонії перекрили.

Нападники, що захопили заручників у волгоградській колонії, вимагають 2 млн доларів і вертоліт.

На даний момент відомо як мінімум про одного загиблого та двох заручників.

Що відомо про підозрюваних у взятті заручників у колонії на Волгоградщині

Російські Telegram-канали повідомили, що бунт і взяття заручників у колонії в Суровікіному влаштували Рамзіндін Тошев, засуджений на 8 років за статтею про збут наркотиків.

Рустамчен Наврузі, засуджений на 7 років за статтею про збут наркотиків.

Темур Хусінов, засуджений на 6 років за навмисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю.

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