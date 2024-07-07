В 24-й бригаде имени короля Даниила сняли фильм, чтобы показать, как проходила эвакуация раненых воинов из микрорайона "Канал" во Часовом Яру. Кадры были сняты за несколько дней до ухода сил обороны с этого микрорайона.
Главные тезисы
- Уникальное видео показывает эвакуацию раненых воинов в Часовом Яру от 24 ОМБр.
- Механики-водители и медики бригады работали на грани человеческих возможностей, чтобы вытащить своих собратьев из ада боевых действий.
- После отступления украинских военных из микрорайона "Канал" в Часовом Яру продолжаются активные боевые действия со стороны оккупационной армии РФ.
- За последние дни украинские военные отразили уже 11 атак противника в этом районе.
- Одно из ключевых изменений в ситуации произошло после отступления украинских сил из микрорайона "Канал", что сказалось на движениях российских оккупантов в районе.
Как проходит эвакуация раненых воинов в Часовом Яру
Там добавляют, что каждый такой выезд мог стать дорогой в один конец.
Фильм состоит из двух параллельных частей:
первая снята на пункте сбора до и после выезда,
вторая — прямо на поле боя во время эвакуации.
Какая ситуация сейчас в Часовом Яру
По словам спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, после отступления украинских военных из микрорайона "Канал" в Часовом Яру Донецкой области оккупационная армия РФ продолжает атаки, однако предпочитает попытки наступления в районе Торецкая.
Волошин подчеркнул, что ключевым изменением в ситуации в городе стало отступление украинских военных из микрорайона "Канал".
И сейчас на этом направлении продолжаются активные штурмовые действия врага, подчеркнул Волошин.
По его словам, за прошедшие сутки украинские военные отбили 11 атак российских окупантов в Часовом Яру, а до этого — еще 9 вражеских атак.
Волошин подчеркнул, что враг пытается оттеснить украинских военных в направлении Часового Яра, Ивановского и в районе Клищиевки.
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