В 24-ой ОМБр показали эвакуацию раненых воинов в Часовом Яру — видео
Категория
Украина
Дата публикации

В 24-ой ОМБр показали эвакуацию раненых воинов в Часовом Яру — видео

В 24-ой ОМБр показали эвакуацию раненых воинов в Часовом Яру — видео
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В 24-й бригаде имени короля Даниила сняли фильм, чтобы показать, как проходила эвакуация раненых воинов из микрорайона "Канал" во Часовом Яру. Кадры были сняты за несколько дней до ухода сил обороны с этого микрорайона.

Главные тезисы

  • Уникальное видео показывает эвакуацию раненых воинов в Часовом Яру от 24 ОМБр.
  • Механики-водители и медики бригады работали на грани человеческих возможностей, чтобы вытащить своих собратьев из ада боевых действий.
  • После отступления украинских военных из микрорайона "Канал" в Часовом Яру продолжаются активные боевые действия со стороны оккупационной армии РФ.
  • За последние дни украинские военные отразили уже 11 атак противника в этом районе.
  • Одно из ключевых изменений в ситуации произошло после отступления украинских сил из микрорайона "Канал", что сказалось на движениях российских оккупантов в районе.

Как проходит эвакуация раненых воинов в Часовом Яру

После месяцев ожесточенных боев и наступления значительно превосходящих сил противника, наши подразделения покинули почти полностью уничтоженный район. Теперь фактической линией столкновения является канал Северский Донец — Донбасс, а воины 24-й бригады контролируют большую часть Часового Яра. Мы хотим показать, в каких сверхсложных условиях происходила эвакуация раненых бойцов из "Канала". Механики-водители и медики 24 ОМБр имени короля Даниила героически работали на грани человеческих возможностей и рисковали жизнью, чтобы вытащить своих собратьев из ада, — рассказали в бригаде.

Там добавляют, что каждый такой выезд мог стать дорогой в один конец.

В этом видео буквально показаны девять кругов ада эвакуации. Вы увидите подготовку к боевому выезду, потерю бронемашины после обстрелов, эвакуацию раненого на руках, кадры из экшн-камер и ночного дрона, а также интервью с эвакуационной группой, отмечают воины бригады.

Фильм состоит из двух параллельных частей:

  • первая снята на пункте сбора до и после выезда,

  • вторая — прямо на поле боя во время эвакуации.

Какая ситуация сейчас в Часовом Яру

По словам спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, после отступления украинских военных из микрорайона "Канал" в Часовом Яру Донецкой области оккупационная армия РФ продолжает атаки, однако предпочитает попытки наступления в районе Торецкая.

Волошин подчеркнул, что ключевым изменением в ситуации в городе стало отступление украинских военных из микрорайона "Канал".

И сейчас на этом направлении продолжаются активные штурмовые действия врага, подчеркнул Волошин.

По его словам, за прошедшие сутки украинские военные отбили 11 атак российских окупантов в Часовом Яру, а до этого — еще 9 вражеских атак.

Волошин подчеркнул, что враг пытается оттеснить украинских военных в направлении Часового Яра, Ивановского и в районе Клищиевки.

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