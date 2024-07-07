У 24 ОМБр показали евакуацію поранених воїнів у Часовому Яру — відео

У 24-й бригаді імені короля Данила зняли фільм, щоб показати, як проходила евакуація поранених воїнів із мікрорайону "Канал" в Часовому Яру. Кадри були зняті за декілька днів до відходу Сил оборони із цього мікрорайону.

Як проходить евакуація поранених воїнів у Часовому Яру

Після місяців запеклих боїв та наступу значно переважальних сил противника, наші підрозділи залишили майже повністю знищений район. Тепер фактичною лінією зіткнення є канал Сіверський Донець — Донбас, а воїни 24-ї бригади контролюють більшу частину Часового Яру. Ми хочемо показати, в яких надскладних умовах відбувалась евакуація поранених бійців з "Каналу". Механіки-водії та медики 24 ОМБр імені короля Данила героїчно працювали на межі людських можливостей та ризикували життям, щоб витягнути своїх побратимів з пекла, — розповіли у бригаді. Поширити

Там додають, що "кожен такий виїзд міг стати дорогою в один кінець".

В цьому відео буквально показані дев’ять кіл пекла евакуації. Ви побачите підготовку до бойового виїзду, втрату бронемашини після обстрілів, евакуацію пораненого на руках, кадри з екшн-камер та нічного дрону, а також інтерв’ю з евакуаційною групою, — зауважують воїни бригади. Поширити

Фільм складається з двох паралельних частин:

перша знята на пункті збору до та після виїзду,

друга — безпосередньо на полі бою під час евакуації.

Яка наразі ситуація у Часовому Яру

За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, після відступу українських військових з мікрорайону “Канал” у Часовому Яру на Донеччині окупаційна армія РФ продовжує атаки, однак надає перевагу спробам наступу в районі Торецька.

Волошин підкреслив, що ключовою зміною у ситуації у місті став відступ українських військових з мікрорайону “Канал”.

І зараз на цьому напрямі продовжуються активні штурмові дії ворога, — підкреслив Волошин.

За його словами, протягом минулої доби українські військові відбили 11 атак російських окупантів у Часовому Яру, а до цього — ще 9 ворожих атак.

Волошин підкреслив, що ворог намагається відтіснити українських військових у напрямку Часового Яру, Іванівського та в районі Кліщіївки.