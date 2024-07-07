У 24 ОМБр показали евакуацію поранених воїнів у Часовому Яру — відео

У 24-й бригаді імені короля Данила зняли фільм, щоб показати, як проходила евакуація поранених воїнів із мікрорайону "Канал" в Часовому Яру. Кадри були зняті за декілька днів до відходу Сил оборони із цього мікрорайону.
Головні тези:
- Унікальне відео показує евакуацію поранених воїнів у Часовому Яру від 24-ї ОМБр.
- Механіки-водії та медики бригади працювали на межі людських можливостей, щоб витягнути своїх побратимів з пекла бойових дій.
- Після відступу українських військових з мікрорайону “Канал” на Часовому Яру тривають активні бойові дії з боку окупаційної армії РФ.
- За останні дні українські військові відбили вже 11 атак противника у цьому районі.
- Одна з ключових змін у ситуації сталася після відступу українських сил з мікрорайону “Канал”, що позначилося на рухах російських окупантів у районі.
Як проходить евакуація поранених воїнів у Часовому Яру
Там додають, що "кожен такий виїзд міг стати дорогою в один кінець".
Фільм складається з двох паралельних частин:
перша знята на пункті збору до та після виїзду,
друга — безпосередньо на полі бою під час евакуації.
Яка наразі ситуація у Часовому Яру
За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, після відступу українських військових з мікрорайону “Канал” у Часовому Яру на Донеччині окупаційна армія РФ продовжує атаки, однак надає перевагу спробам наступу в районі Торецька.
Волошин підкреслив, що ключовою зміною у ситуації у місті став відступ українських військових з мікрорайону “Канал”.
І зараз на цьому напрямі продовжуються активні штурмові дії ворога, — підкреслив Волошин.
За його словами, протягом минулої доби українські військові відбили 11 атак російських окупантів у Часовому Яру, а до цього — ще 9 ворожих атак.
Волошин підкреслив, що ворог намагається відтіснити українських військових у напрямку Часового Яру, Іванівського та в районі Кліщіївки.
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