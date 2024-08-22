В 3-й ОШБр официально подтвердили наступление ВСУ в Харьковской области
Категория
Украина
Дата публикации

В 3-й ОШБр официально подтвердили наступление ВСУ в Харьковской области

Третья штурмовая бригада
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Источник:  3-я отдельная штурмовая бригада

Третья штурмовая бригада 22 августа подтвердила, что наступает в Харьковской области и обнародовала итоги первых дней контратаки.

Главные тезисы

  • Третья штурмовая бригада подтвердила наступление в Харьковской области и осуществила контратаку по ключевым позициям оккупантов.
  • В результате контратаки украинские военные нанесли значительный ущерб врагу, уничтожив технику и оружие, и сбили наступательный потенциал 20-й армии РФ.
  • Операция успешна благодаря детальному планированию, координации и слаженной работе подразделений, таких как артиллерия, ПВО, БПС и разведка.

Третья штурмовая бригада контратакует на Харьковщине

В результате контратаковочных действий бригада взяла под контроль батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты и продвинулась вглубь фронта почти на 2 км кв. Соотношение сил на поле боя: 2,5 к 1 в пользу противника. Плюс враждебные силы поддержки.

В бригаде добавили, что за четыре дня враг потерял в живой силе три сотни человек, а значительное количество техники и вооружения разбито или поражено.

Главная задача операции была сбить наступательный потенциал 20-й армии РФ. На данный момент эта задача выполнена.

Андрей Белецкий

Андрей Белецкий

Командир 3-й ОШБр, полковник

Он добавил, что уникальность операции заключалась в том, что украинские военные наступали на превосходившего их врага и победили.

Успех зависел от детального планирования, нестандартных решений, слаженной работы артиллерии, ПВО, БПС и разведки. Но героями поля боя были танкисты, саперы, разведчики и в первую очередь штурмовики.

Штурмовые действия бригады позволили отвести удар врага по направлению Макеевки и сняли напряжение с других критических участков фронта в полосах соседних бригад.

Сейчас оккупанты усиливают применение авиации, РСЗО и дальнобойной арты. Противник пытается вернуть утраченное. Но Третья штурмовая держит рубежи.

Хорошие новости на Харьковском направлении

Ранее 22 августа заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин обнародовал видео военных действий и сообщил о "хороших новостях на своем направлении".

Где-то в Харьковской области. Первые кадры по наступлению в полном разгаре. Детали впоследствии.

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