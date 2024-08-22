В 3-й ОШБр официально подтвердили наступление ВСУ в Харьковской области

Третья штурмовая бригада 22 августа подтвердила, что наступает в Харьковской области и обнародовала итоги первых дней контратаки.
Главные тезисы
- Третья штурмовая бригада подтвердила наступление в Харьковской области и осуществила контратаку по ключевым позициям оккупантов.
- В результате контратаки украинские военные нанесли значительный ущерб врагу, уничтожив технику и оружие, и сбили наступательный потенциал 20-й армии РФ.
- Операция успешна благодаря детальному планированию, координации и слаженной работе подразделений, таких как артиллерия, ПВО, БПС и разведка.
Третья штурмовая бригада контратакует на Харьковщине
В бригаде добавили, что за четыре дня враг потерял в живой силе три сотни человек, а значительное количество техники и вооружения разбито или поражено.
Он добавил, что уникальность операции заключалась в том, что украинские военные наступали на превосходившего их врага и победили.
Штурмовые действия бригады позволили отвести удар врага по направлению Макеевки и сняли напряжение с других критических участков фронта в полосах соседних бригад.
Сейчас оккупанты усиливают применение авиации, РСЗО и дальнобойной арты. Противник пытается вернуть утраченное. Но Третья штурмовая держит рубежи.
Хорошие новости на Харьковском направлении
Ранее 22 августа заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин обнародовал видео военных действий и сообщил о "хороших новостях на своем направлении".
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