У 3-ій ОШБр офіційно підтвердили наступ ЗСУ на Харківщині
Категорія
Україна
Дата публікації

У 3-ій ОШБр офіційно підтвердили наступ ЗСУ на Харківщині

3-тя штурмова
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Джерело:  3-тя окрема штурмова бригада

Третя штурмова бригада 22 серпня підтвердила, що наступає в Харківській області, й оприлюднила підсумки перших днів контратаки.

Головні тези:

  • 3-та штурмова бригада здійснила наступ на Харківщині та взяла під контроль ключові позиції окупантів.
  • У результаті контратаки ворог втратив за чотири дні триста осіб та значну кількість техніки та озброєння.
  • Успішна операція 3-ї ОШБр ґрунтувалася на детальному плануванні, координації та синхронізації дій різних підрозділів.

Третя штурмова бригада контратакує на Харківщині

Унаслідок контратакувальних дій бригада взяла під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти та просунулася углиб фронту на майже 2 км кв. Співвідношення сил на полі бою: 2,5 до 1 на користь ворога. Плюс ворожі сили підтримки.

У бригаді додали, що за чотири дні ворог втратив у живій силі три сотні осіб, а значну кількість техніки й озброєння розбито або уражено.

Головна задача операції була збити наступальний потенціал 20-ї армії РФ. На цю хвилину цю задачу виконано.

Андрій білецький

Андрій білецький

Командир 3-ої ОШБр, полковник

Він додав, що унікальність операції полягала в тому, що українські військові наступали на ворога, який переважав їх, і перемогли.

Успіх залежав від детального планування, нестандартних рішень, злагодженої роботи артилерії, ППО, БПС і розвідки. Але героями поля бою були танкісти, сапери, розвідники й у першу чергу — штурмовики.

Штурмові дії бригади дали змогу відвести удар ворога з напрямку Макіївки та зняли напруження з інших критичних ділянок фронту у смугах сусідніх бригад.

Зараз окупанти посилюють застосування авіації, РСЗВ і далекобійної арти. Противник намагається повернути втрачене. Але Третя штурмова тримає рубежі.

Хороші новини на Харківському напрямку

Раніше 22 серпня заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін оприлюднив відео військових дій і повідомив про "хороші новини на своєму напрямку".

Десь на Харківщині. Перші кадри з наступу у повному розпалі. Деталі згодом.

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