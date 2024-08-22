У 3-ій ОШБр офіційно підтвердили наступ ЗСУ на Харківщині

Третя штурмова бригада 22 серпня підтвердила, що наступає в Харківській області, й оприлюднила підсумки перших днів контратаки.
Головні тези:
- 3-та штурмова бригада здійснила наступ на Харківщині та взяла під контроль ключові позиції окупантів.
- У результаті контратаки ворог втратив за чотири дні триста осіб та значну кількість техніки та озброєння.
- Успішна операція 3-ї ОШБр ґрунтувалася на детальному плануванні, координації та синхронізації дій різних підрозділів.
Третя штурмова бригада контратакує на Харківщині
У бригаді додали, що за чотири дні ворог втратив у живій силі три сотні осіб, а значну кількість техніки й озброєння розбито або уражено.
Він додав, що унікальність операції полягала в тому, що українські військові наступали на ворога, який переважав їх, і перемогли.
Штурмові дії бригади дали змогу відвести удар ворога з напрямку Макіївки та зняли напруження з інших критичних ділянок фронту у смугах сусідніх бригад.
Зараз окупанти посилюють застосування авіації, РСЗВ і далекобійної арти. Противник намагається повернути втрачене. Але Третя штурмова тримає рубежі.
Хороші новини на Харківському напрямку
Раніше 22 серпня заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін оприлюднив відео військових дій і повідомив про "хороші новини на своєму напрямку".
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