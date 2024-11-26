В 5 областях Украины изменились графики отключения света
Категория
Экономика
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В 5 областях Украины изменились графики отключения света

Энергосистема Украины
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Источник:  РБК Украина

В Полтавской, Сумской, Запорожской, Черкасской и Одесской областях по указанию НЭК "Укрэнерго" графики отключений света 26 ноября начали действовать раньше.

Главные тезисы

  • Графики отключения света в Полтавской, Сумской, Запорожской, Черкасской и Одесской областях Украины были изменены по указанию НЭК “Укрэнерго”.
  • Новые графики предусматривают отключения света с 13:00 до 21:00 для балансировки энергосистемы.
  • Некоторые области, такие как Полтавская и Сумская, имеют конкретные временные очереди для отключения света согласно обновленным графикам.
  • Следите за актуальной информацией на сайте “Укрэнерго” и готовьтесь к возможным изменениям в применении мер ограничения света.
  • Украина будет импортировать электроэнергию из стран Европы, включая Польшу, Румынию, Словакию, Венгрию и Молдову, чтобы обеспечить потребности в электроэнергии.

Что известно об изменении графиков отключения света в 5 областях Украины

Отмечается, что в соответствии с распоряжением "Укрэнерго", график почасовых отключений света в Полтавской области будет действовать с 13:00 до 21:00.

  • 1 очередь: 18:00 — 19:00;

  • 2 очередь: 19:00 –20:00;

  • 3 очередь: 14:00 — 15:00, 20:00 — 21:00;

  • 4 очередь: 15:00 — 16:00;

  • 5 очередь: 18:00 — 19:00;

  • 6 очередь: 17:00 — 18:00.

В 5 областях Украины изменились графики отключения света
Энергетики

В Сумской области графики почасовых отключений света также начали действовать с 13:00 до 21:00.

  • 1 очередь: 16-18;

  • 2 очередь: 13-14;

  • 3 очередь: 14-16;

  • 4 очередь: без отключений;

  • 5 очередь: 18-20;

  • 6 очередь: 20-21

В Запорожской области графики отключений были изменены для 1 и 2 очередей:

  • очередь 1: 17:00–21:00;

  • очередь 2: 13:00–17:00;

  • очередь 3:07:00-10:00.

Обновлены графики отключений света в Черкасской области :

  • 13:00-14:00 1 очередь;

  • 14:00-15:00 3 очередь;

  • 15:00-16:00 4 очередь;

  • 16:00-17:00 4 очередь;

  • 17:00-18:00 5 очередь;

  • 18:00-19:00 5 очередь;

  • 19:00-20:00 6 очередь;

  • 20:00-21:00 6 очередь.

В Одесской области отключения света также начались с 13:00 и будут действовать до 21:00.

  • 2 очередь: с 13:00 до 17:00;

  • 4 очередь: с 16:00 до 20:00;

  • 5 очередь: с 19:00 до 21:00.

Что известно об отключении света в Украине

Для сбалансирования энергосистемы сегодня во всех регионах в период с 7:00 до 10:00 действовали и с 14:00 до 21:00 будут применяться графики почасовых отключений Ситуация в энергосистеме меняется, а соответственно возможны и изменения в применении мер ограничения. Актуальный график применения отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах оператора системы распределения, — отмечают в "Укрэнерго".

В течение суток также будет импортироваться электроэнергия из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы общим объемом 7197 МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 684 МВт.

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