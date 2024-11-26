В Полтавской, Сумской, Запорожской, Черкасской и Одесской областях по указанию НЭК "Укрэнерго" графики отключений света 26 ноября начали действовать раньше.
Главные тезисы
- Графики отключения света в Полтавской, Сумской, Запорожской, Черкасской и Одесской областях Украины были изменены по указанию НЭК “Укрэнерго”.
- Новые графики предусматривают отключения света с 13:00 до 21:00 для балансировки энергосистемы.
- Некоторые области, такие как Полтавская и Сумская, имеют конкретные временные очереди для отключения света согласно обновленным графикам.
- Следите за актуальной информацией на сайте “Укрэнерго” и готовьтесь к возможным изменениям в применении мер ограничения света.
- Украина будет импортировать электроэнергию из стран Европы, включая Польшу, Румынию, Словакию, Венгрию и Молдову, чтобы обеспечить потребности в электроэнергии.
Что известно об изменении графиков отключения света в 5 областях Украины
Отмечается, что в соответствии с распоряжением "Укрэнерго", график почасовых отключений света в Полтавской области будет действовать с 13:00 до 21:00.
1 очередь: 18:00 — 19:00;
2 очередь: 19:00 –20:00;
3 очередь: 14:00 — 15:00, 20:00 — 21:00;
4 очередь: 15:00 — 16:00;
5 очередь: 18:00 — 19:00;
6 очередь: 17:00 — 18:00.
В Сумской области графики почасовых отключений света также начали действовать с 13:00 до 21:00.
1 очередь: 16-18;
2 очередь: 13-14;
3 очередь: 14-16;
4 очередь: без отключений;
5 очередь: 18-20;
6 очередь: 20-21
В Запорожской области графики отключений были изменены для 1 и 2 очередей:
очередь 1: 17:00–21:00;
очередь 2: 13:00–17:00;
очередь 3:07:00-10:00.
Обновлены графики отключений света в Черкасской области :
13:00-14:00 1 очередь;
14:00-15:00 3 очередь;
15:00-16:00 4 очередь;
16:00-17:00 4 очередь;
17:00-18:00 5 очередь;
18:00-19:00 5 очередь;
19:00-20:00 6 очередь;
20:00-21:00 6 очередь.
В Одесской области отключения света также начались с 13:00 и будут действовать до 21:00.
2 очередь: с 13:00 до 17:00;
4 очередь: с 16:00 до 20:00;
5 очередь: с 19:00 до 21:00.
Что известно об отключении света в Украине
В течение суток также будет импортироваться электроэнергия из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы общим объемом 7197 МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 684 МВт.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-