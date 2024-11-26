У Полтавській, Сумській, Запорізькій, Черкаській та Одеській областях за вказівкою НЕК “Укренерго” графіки відключень світла 26 листопада почали діяти раніше.
Головні тези:
- У 5 областях України були змінені графіки відключень світла за розпорядженням “Укренерго”.
- Відповідно до нових графіків, відключення світла відбуваються з 13:00 до 21:00 в областях, таких як Полтавська, Сумська, Запорізька, Черкаська та Одеська.
- Це пов'язано зі збалансуванням енергосистеми, яка через певні обставини потребує застосування графіків погодинних відключень.
- Варто слідкувати за актуальною інформацією на сайті чи офіційних сторінках “Укренерго”, оскільки ситуація може змінюватися.
- Україна також імпортуватиме електроенергію з країн Європи для забезпечення потреб у електроенергії.
Що відомо про зміну графіків відключень світла у 5 областях України
Зазначається, що відповідно до розпорядження “Укренерго, графік погодинних відключень світла у Полтавській області діятиме з 13:00 до 21:00.
1 черга: 18:00 — 19:00;
2 черга: 19:00 -20:00;
3 черга: 14:00 — 15:00, 20:00 — 21:00;
4 черга: 15:00 — 16:00;
5 черга: 18:00 — 19:00;
6 черга: 17:00 — 18:00.
У Сумській області графіки погодинних відключень світла також почали діяти з 13:00 до 21:00.
1 черга: 16-18;
2 черга: 13-14;
3 черга: 14-16;
4 черга: без відключень;
5 черга: 18-20;
6 черга: 20-21
У Запорізькій області графіки відключень були змінені для 1 та другої черг:
черга 1: 17:00-21:00;
черга 2: 13:00-17:00;
черга 3: 07:00-10:00.
Оновлено графіки відключень світла у Черкаській області:
13:00-14:00 1 черга;
14:00-15:00 3 черга;
15:00-16:00 4 черга;
16:00-17:00 4 черга;
17:00-18:00 5 черга;
18:00-19:00 5 черга;
19:00-20:00 6 черга;
20:00-21:00 6 черга.
В Одеській області відключення світла також почались з 13:00 і діятимуть до 21:00.
2 черга: з 13:00 по 17:00;
4 черга: з 16:00 по 20:00;
5 черга: з 19:00 по 21:00.
Що відомо про відключення світла в Україні
Протягом доби також імпортуватиметься електроенергія з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови загальним обсягом 7 197 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 684 МВт.
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