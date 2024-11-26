У Полтавській, Сумській, Запорізькій, Черкаській та Одеській областях за вказівкою НЕК “Укренерго” графіки відключень світла 26 листопада почали діяти раніше.

Що відомо про зміну графіків відключень світла у 5 областях України

Зазначається, що відповідно до розпорядження “Укренерго, графік погодинних відключень світла у Полтавській області діятиме з 13:00 до 21:00.

1 черга: 18:00 — 19:00;

2 черга: 19:00 -20:00;

3 черга: 14:00 — 15:00, 20:00 — 21:00;

4 черга: 15:00 — 16:00;

5 черга: 18:00 — 19:00;

6 черга: 17:00 — 18:00.

Енергетики

У Сумській області графіки погодинних відключень світла також почали діяти з 13:00 до 21:00.

1 черга: 16-18;

2 черга: 13-14;

3 черга: 14-16;

4 черга: без відключень;

5 черга: 18-20;

6 черга: 20-21

У Запорізькій області графіки відключень були змінені для 1 та другої черг:

черга 1: 17:00-21:00;

черга 2: 13:00-17:00;

черга 3: 07:00-10:00.

Оновлено графіки відключень світла у Черкаській області:

13:00-14:00 1 черга;

14:00-15:00 3 черга;

15:00-16:00 4 черга;

16:00-17:00 4 черга;

17:00-18:00 5 черга;

18:00-19:00 5 черга;

19:00-20:00 6 черга;

20:00-21:00 6 черга.

В Одеській області відключення світла також почались з 13:00 і діятимуть до 21:00.

2 черга: з 13:00 по 17:00;

4 черга: з 16:00 по 20:00;

5 черга: з 19:00 по 21:00.

Що відомо про відключення світла в Україні

Для збалансування енергосистеми — сьогодні в усіх регіонах у період з 7:00 до 10:00 діяли та з 14:00 до 21:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень. Ситуація в енергосистемі змінюється, а відповідно — можливі й зміни в застосуванні заходів обмеження. Актуальний графік застосування відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках оператора системи розподілу, — зазначають в “Укренерго”. Поширити

Протягом доби також імпортуватиметься електроенергія з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови загальним обсягом 7 197 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 684 МВт.