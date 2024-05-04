В аэропорту Кишинева 4 мая молдавские спецслужбы задерживали Эрола Велиева – помощника народного депутата Мустафы Джемилева.
Задержание Эрола Велиева в Кишиневе
О задержании Эрола Велиева сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
Он отметил, что задержание произошло во время прохождения пограничного контроля, Велиев возвращался домой в Киев.
Чубаров добавил, что о ситуации уведомили МИД Украины и Посольство Украины в Молдове.
Позже Чубаров добавил обновление к сообщению, написав, что задержанного Велиева отвели в другое помещение в здании Кишиневского аэропорта, где его будут опрашивать сотрудники Службы антитеррора.
В 17:00 стало известно, что Эрола Велиева освободили.
Как РФ искореняет крымских татар из Крыма
Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев рассказал online.ua, что каких-либо перспектив для коренного народа в Крыму при российских властях нет и быть не может.
По оценкам, говорит Джемилева, россияне завезли в Крым не менее миллиона человек с начала 2014 года.
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