В аэропорту Кишинева задерживали помощника Мустафы Джемилева
Категория
Мир
Дата публикации

В аэропорту Кишинева задерживали помощника Мустафы Джемилева

Аэропорт
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Источник:  online.ua

В аэропорту Кишинева 4 мая молдавские спецслужбы задерживали Эрола Велиева – помощника народного депутата Мустафы Джемилева.

Задержание Эрола Велиева в Кишиневе

О задержании Эрола Велиева сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Он отметил, что задержание произошло во время прохождения пограничного контроля, Велиев возвращался домой в Киев.

Наша особая обеспокоенность связана с тем, что Эрол Велиев является помощником народного депутата Украины Мустафы Джемилева и одним из многих крымских татар, внесенных россией в "список террористов", подлежащих аресту.

Рефат Чубаров

Рефат Чубаров

глава Меджлиса крымскотатарского народа

Чубаров добавил, что о ситуации уведомили МИД Украины и Посольство Украины в Молдове.

Меджлисом крымскотатарского народа принимаются другие меры, направленные на защиту прав гражданина Украины Эрола Велиева.

Позже Чубаров добавил обновление к сообщению, написав, что задержанного Велиева отвели в другое помещение в здании Кишиневского аэропорта, где его будут опрашивать сотрудники Службы антитеррора.

В 17:00 стало известно, что Эрола Велиева освободили.

Как РФ искореняет крымских татар из Крыма

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев рассказал online.ua, что каких-либо перспектив для коренного народа в Крыму при российских властях нет и быть не может.

Они создают все условия, чтобы крымские татары покинули Крым и массово завозят туда граждан России.

По оценкам, говорит Джемилева, россияне завезли в Крым не менее миллиона человек с начала 2014 года.

Люди говорят, ты ходишь там по улице и видишь совсем другие лица, старых жителей вообще не видишь.

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