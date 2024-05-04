Задержание Эрола Велиева в Кишиневе

О задержании Эрола Велиева сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Он отметил, что задержание произошло во время прохождения пограничного контроля, Велиев возвращался домой в Киев.

Наша особая обеспокоенность связана с тем, что Эрол Велиев является помощником народного депутата Украины Мустафы Джемилева и одним из многих крымских татар, внесенных россией в "список террористов", подлежащих аресту. Рефат Чубаров глава Меджлиса крымскотатарского народа

Чубаров добавил, что о ситуации уведомили МИД Украины и Посольство Украины в Молдове.

Меджлисом крымскотатарского народа принимаются другие меры, направленные на защиту прав гражданина Украины Эрола Велиева. Поделиться

Позже Чубаров добавил обновление к сообщению, написав, что задержанного Велиева отвели в другое помещение в здании Кишиневского аэропорта, где его будут опрашивать сотрудники Службы антитеррора.

В 17:00 стало известно, что Эрола Велиева освободили.

Как РФ искореняет крымских татар из Крыма

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев рассказал online.ua, что каких-либо перспектив для коренного народа в Крыму при российских властях нет и быть не может.

Они создают все условия, чтобы крымские татары покинули Крым и массово завозят туда граждан России. Поделиться

По оценкам, говорит Джемилева, россияне завезли в Крым не менее миллиона человек с начала 2014 года.