В аеропорту Кишинева затримували помічника Мустафи Джемілєва

Затримання Ерола Велієва у Кишиневі

Про затримання Ерола Велієва повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Він зазначив, що затримання відбулося під час проходження прикордонного контролю, Велієв повертався додому в Київ.

Наше особливе занепокоєння пов'язане з тим, що Ерол Велієв є помічником народного депутата України Мустафи Джемілєва та одним із багатьох кримських татар, внесених росією до "списку терористів", які підлягають арешту. Рефат Чубаров голова Меджлісу кримськотатарського народу

Чубаров додав, що про ситуацію повідомили МЗС України та Посольство України в Молдові.

Меджлісом кримськотатарського народу вживаються інші заходи, спрямовані на захист прав громадянина України Ерола Велієва. Поширити

Пізніше Чубаров додав оновлення до допису, написавши, що затриманого Велієва відвели в інше приміщення в будівлі Кишинівського аеропорту, де його опитуватимуть співробітники Служби антитерору.

О 17:00 стало відомо, що Ерола Велієва звільнили.

Як РФ викорінює кримських татар з Криму

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв розповів online.ua, що будь-яких перспектив для корінного народу у Криму при російській владі немає і бути не може.

Вони створюють всі умови, щоб кримські татари покинули Крим, та масово завозять туди громадян Росії. Поширити

За оцінками, каже Джемілєва, росіяни завезли до Криму не менше мільйона людей з початку 2014-го року.