В аеропорту Кишинева затримували помічника Мустафи Джемілєва

В аеропорту Кишинева 4 травня молдавські спецслужби затримували Ерола Велієва — помічника народного депутата Мустафи Джемілєва.
Затримання Ерола Велієва у Кишиневі
Про затримання Ерола Велієва повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
Він зазначив, що затримання відбулося під час проходження прикордонного контролю, Велієв повертався додому в Київ.
Чубаров додав, що про ситуацію повідомили МЗС України та Посольство України в Молдові.
Пізніше Чубаров додав оновлення до допису, написавши, що затриманого Велієва відвели в інше приміщення в будівлі Кишинівського аеропорту, де його опитуватимуть співробітники Служби антитерору.
О 17:00 стало відомо, що Ерола Велієва звільнили.
Як РФ викорінює кримських татар з Криму
Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв розповів online.ua, що будь-яких перспектив для корінного народу у Криму при російській владі немає і бути не може.
За оцінками, каже Джемілєва, росіяни завезли до Криму не менше мільйона людей з початку 2014-го року.
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