По информации представителей Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА), за период независимости из Украины незаконно было выведено более 100 млрд долларов активов.
Главные тезисы
- За период независимости из Украины было выведено свыше 100 млрд. долларов активов.
- Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) разработало механизм реализации выведенных украинских средств, арестованных за границей.
- Проведенный аукцион позволил вернуть в госбюджет почти 3,6 млн гривен от продажи часов экс-нардепа Виктора Медведчука.
- Украина пытается вернуть незаконно выведенные средства с помощью специальной комиссии, учитывающей опыт продажи различных видов активов.
- Продажа конфискованных активов на аукционе 'Прозорро.Продаже' показала высокий интерес участников, что способствует возвращению средств в государственную казну.
Как Украина пытается вернуть незаконно выведенные из страны средства
Отмечается, что в июле 2023 года АРМА разработала механизм реализации выведенных украинских средств, арестованных за рубежом.
Однако АРМА не может самостоятельно выбирать покупателя, а вынуждена создать конкурсную комиссию с участием представителей Минэкономики и Минюста.
Комиссией учитывается опыт продажи подобных активов, например:
для яхт это может быть мировой аукционный дом;
для недвижимости — агентство недвижимости;
для произведений искусства — специализированные площадки.
Что известно о продаже АРМА конфискованных активов в пользу Украины
6 сентября прошел аукцион на "Прозорро.Продаже", где была продана часть арестованной коллекции часов экснардепа Виктора Медведчука.
Всего из выставленных 20 часов соревновались 18 участников по 8 часов.
Самым дорогим лотом стали часы марки "Patek Philippe", которые были реализованы за 1,27 млн грн.
По результатам торгов было реализовано:
Часы "Patek Philippe" — 1,27 млн грн (1,27 млн стартовая цена)
Часы "Parmigiani Fleurier" с изображением "Оксаны Марченко" — 485 тыс грн (302,6 тыс грн стартовая цена)
Часы "Dolce & Gabbana" — 233,8 тыс грн (219 тыс грн — стартовая цена)
Часы "Москва Кремль" — 105,6 тыс грн (17 474 грн — стартовая цена)
Часы "Rolex" — 700 тыс грн (547,3 тыс грн стартовая цена)
Часы "Rolex" 550 тыс грн (416,5 тыс грн — стартовая цена)
Часы "Cartier" — 200 тыс грн (162,5 тыс грн — стартовая цена)
Часы "Госрезерв Украины" — 41,5 тыс грн (2 597 грн — стартовая цена)
Согласно сообщению, общая сумма реализации составила почти 3,6 миллиона гривен, которые поступят в госбюджет.
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