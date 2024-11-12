В АРМА назвали вывезенный из Украины объем активов за период независимости
Категория
Экономика
Дата публикации

В АРМА назвали вывезенный из Украины объем активов за период независимости

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Источник:  Укринформ

По информации представителей Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА), за период независимости из Украины незаконно было выведено более 100 млрд долларов активов.

Главные тезисы

  • За период независимости из Украины было выведено свыше 100 млрд. долларов активов.
  • Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) разработало механизм реализации выведенных украинских средств, арестованных за границей.
  • Проведенный аукцион позволил вернуть в госбюджет почти 3,6 млн гривен от продажи часов экс-нардепа Виктора Медведчука.
  • Украина пытается вернуть незаконно выведенные средства с помощью специальной комиссии, учитывающей опыт продажи различных видов активов.
  • Продажа конфискованных активов на аукционе 'Прозорро.Продаже' показала высокий интерес участников, что способствует возвращению средств в государственную казну.

Как Украина пытается вернуть незаконно выведенные из страны средства

Отмечается, что в июле 2023 года АРМА разработала механизм реализации выведенных украинских средств, арестованных за рубежом.

Однако АРМА не может самостоятельно выбирать покупателя, а вынуждена создать конкурсную комиссию с участием представителей Минэкономики и Минюста.

Мы проанализировали, что по состоянию на сегодняшний день можем говорить о цифрах более 100 миллиардов долларов как динамической цифре, которая находится за границей, — отмечает руководитель ведомства Елена Дума.

Комиссией учитывается опыт продажи подобных активов, например:

  • для яхт это может быть мировой аукционный дом;

  • для недвижимости — агентство недвижимости;

  • для произведений искусства — специализированные площадки.

Что известно о продаже АРМА конфискованных активов в пользу Украины

6 сентября прошел аукцион на "Прозорро.Продаже", где была продана часть арестованной коллекции часов экснардепа Виктора Медведчука.

Всего из выставленных 20 часов соревновались 18 участников по 8 часов.

Самым дорогим лотом стали часы марки "Patek Philippe", которые были реализованы за 1,27 млн грн.

По результатам торгов было реализовано:

  • Часы "Patek Philippe" — 1,27 млн грн (1,27 млн стартовая цена)

  • Часы "Parmigiani Fleurier" с изображением "Оксаны Марченко" — 485 тыс грн (302,6 тыс грн стартовая цена)

  • Часы "Dolce & Gabbana" — 233,8 тыс грн (219 тыс грн — стартовая цена)

  • Часы "Москва Кремль" — 105,6 тыс грн (17 474 грн — стартовая цена)

  • Часы "Rolex" — 700 тыс грн (547,3 тыс грн стартовая цена)

  • Часы "Rolex" 550 тыс грн (416,5 тыс грн — стартовая цена)

  • Часы "Cartier" — 200 тыс грн (162,5 тыс грн — стартовая цена)

  • Часы "Госрезерв Украины" — 41,5 тыс грн (2 597 грн — стартовая цена)

Согласно сообщению, общая сумма реализации составила почти 3,6 миллиона гривен, которые поступят в госбюджет.

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