По информации представителей Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА), за период независимости из Украины незаконно было выведено более 100 млрд долларов активов.

Как Украина пытается вернуть незаконно выведенные из страны средства

Отмечается, что в июле 2023 года АРМА разработала механизм реализации выведенных украинских средств, арестованных за рубежом.

Однако АРМА не может самостоятельно выбирать покупателя, а вынуждена создать конкурсную комиссию с участием представителей Минэкономики и Минюста.

Мы проанализировали, что по состоянию на сегодняшний день можем говорить о цифрах более 100 миллиардов долларов как динамической цифре, которая находится за границей, — отмечает руководитель ведомства Елена Дума. Поделиться

Комиссией учитывается опыт продажи подобных активов, например:

для яхт это может быть мировой аукционный дом;

для недвижимости — агентство недвижимости;

для произведений искусства — специализированные площадки.

Что известно о продаже АРМА конфискованных активов в пользу Украины

6 сентября прошел аукцион на "Прозорро.Продаже", где была продана часть арестованной коллекции часов экснардепа Виктора Медведчука.

Всего из выставленных 20 часов соревновались 18 участников по 8 часов.

Самым дорогим лотом стали часы марки "Patek Philippe", которые были реализованы за 1,27 млн грн.

По результатам торгов было реализовано:

Часы "Patek Philippe" — 1,27 млн грн (1,27 млн стартовая цена)

Часы "Parmigiani Fleurier" с изображением "Оксаны Марченко" — 485 тыс грн (302,6 тыс грн стартовая цена)

Часы "Dolce & Gabbana" — 233,8 тыс грн (219 тыс грн — стартовая цена)

Часы "Москва Кремль" — 105,6 тыс грн (17 474 грн — стартовая цена)

Часы "Rolex" — 700 тыс грн (547,3 тыс грн стартовая цена)

Часы "Rolex" 550 тыс грн (416,5 тыс грн — стартовая цена)

Часы "Cartier" — 200 тыс грн (162,5 тыс грн — стартовая цена)

Часы "Госрезерв Украины" — 41,5 тыс грн (2 597 грн — стартовая цена)