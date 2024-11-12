У АРМА назвали вивезений з України обсяг активів за період незалежності
Категорія
Економіка
Дата публікації

У АРМА назвали вивезений з України обсяг активів за період незалежності

Валюта
Джерело:  Укрінформ

За інформацією представників Агентства з розшуку та менеджементу активів (АРМА), за період незалежності з України незаконно було виведено понад 100 млрд доларів активів.

Головні тези:

  • За період незалежності з України незаконно було виведено понад 100 млрд доларів активів.
  • АРМА розробила механізм реалізації виведених українських коштів, заарештованих за кордоном і створила конкурсну комісію для їх продажу.
  • 6 вересня відбувся аукціон, де було продано частину арештованої колекції годинників екснардепа Віктора Медведчука.
  • У результаті торгів на аукціоні реалізовано годинники вартістю майже 3,6 мільйона гривень.
  • Повернені кошти від реалізації активів перераховуються до держбюджету для загальнонаціональних потреб.

Як Україна намагається повернути незаконно виведені з країни кошти

Зазначається, що у липні 2023 року АРМА розробила механізм реалізації виведених українських коштів, які було заарештовано за кордоном.

Однак АРМА не може самостійно обирати покупця, а змушене натомість створити конкурску комісію за участю представників Мінекономіки та Мін'юсту.

Ми проаналізували, що станом на сьогодні можемо говорити про цифри більше 100 мільярдів доларів як динамічну цифру, яка знаходиться за кордоном, — зазначає керівниця відомства Олена Дума.

Комісією враховується досвід продажу подібних активів, наприклад:

  • для яхт це може бути світовий аукціонний дім;

  • для нерухомості — агенція нерухомості;

  • для творів мистецтва — спеціалізовані майданчики.

Що відомо про продаж АРМА конфіскованих активів на користь України

6 вересня відбувся аукціон на "Прозорро.Продажі", де було продано частину арештованої колекції годинників екснардепа Віктора Медведчука.

Усього з виставлених 20 годинників змагались 18 учасників щодо 8 годинників.

Найдорожчим лотом став годинник марки "Patek Philippe", який було реалізовано за 1,27 млн грн.

За результатами торгів було реалізовано:

  • Годинник "Patek Philippe" — 1,27 млн грн (1,27 млн стартова ціна)

  • Годинник "Parmigiani Fleurier" із зображенням "Оксани Марченко" — 485 тис грн (302,6 тис грн стартова ціна)

  • Годинник "Dolce & Gabbana" — 233,8 тис грн (219 тис грн — стартова ціна)

  • Годинник "Москва Кремль" ­- 105,6 тис грн (17 474 грн — стартова ціна)

  • Годинник "Rolex" — 700 тис грн (547,3 тис грн стартова ціна)

  • Годинник "Rolex" 550 тис грн (416,5 тис грн — стартова ціна)

  • Годинник "Cartier" — 200 тис грн (162,5 тис грн — стартова ціна)

  • Годинник "Держрезерв України" — 41,5 тис грн (2 597 грн — стартова ціна)

Згідно з повідомленням, загальна сума реалізації сягнула майже 3,6 мільйона гривень, які надійдуть до держбюджету.

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