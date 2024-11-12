У АРМА назвали вивезений з України обсяг активів за період незалежності

За інформацією представників Агентства з розшуку та менеджементу активів (АРМА), за період незалежності з України незаконно було виведено понад 100 млрд доларів активів.
Головні тези:
- За період незалежності з України незаконно було виведено понад 100 млрд доларів активів.
- АРМА розробила механізм реалізації виведених українських коштів, заарештованих за кордоном і створила конкурсну комісію для їх продажу.
- 6 вересня відбувся аукціон, де було продано частину арештованої колекції годинників екснардепа Віктора Медведчука.
- У результаті торгів на аукціоні реалізовано годинники вартістю майже 3,6 мільйона гривень.
- Повернені кошти від реалізації активів перераховуються до держбюджету для загальнонаціональних потреб.
Як Україна намагається повернути незаконно виведені з країни кошти
Зазначається, що у липні 2023 року АРМА розробила механізм реалізації виведених українських коштів, які було заарештовано за кордоном.
Однак АРМА не може самостійно обирати покупця, а змушене натомість створити конкурску комісію за участю представників Мінекономіки та Мін'юсту.
Комісією враховується досвід продажу подібних активів, наприклад:
для яхт це може бути світовий аукціонний дім;
для нерухомості — агенція нерухомості;
для творів мистецтва — спеціалізовані майданчики.
Що відомо про продаж АРМА конфіскованих активів на користь України
6 вересня відбувся аукціон на "Прозорро.Продажі", де було продано частину арештованої колекції годинників екснардепа Віктора Медведчука.
Усього з виставлених 20 годинників змагались 18 учасників щодо 8 годинників.
Найдорожчим лотом став годинник марки "Patek Philippe", який було реалізовано за 1,27 млн грн.
За результатами торгів було реалізовано:
Годинник "Patek Philippe" — 1,27 млн грн (1,27 млн стартова ціна)
Годинник "Parmigiani Fleurier" із зображенням "Оксани Марченко" — 485 тис грн (302,6 тис грн стартова ціна)
Годинник "Dolce & Gabbana" — 233,8 тис грн (219 тис грн — стартова ціна)
Годинник "Москва Кремль" - 105,6 тис грн (17 474 грн — стартова ціна)
Годинник "Rolex" — 700 тис грн (547,3 тис грн стартова ціна)
Годинник "Rolex" 550 тис грн (416,5 тис грн — стартова ціна)
Годинник "Cartier" — 200 тис грн (162,5 тис грн — стартова ціна)
Годинник "Держрезерв України" — 41,5 тис грн (2 597 грн — стартова ціна)
Згідно з повідомленням, загальна сума реалізації сягнула майже 3,6 мільйона гривень, які надійдуть до держбюджету.
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