В Башкирии РФ раздался взрыв на нефтехимическом заводе — видео

В российской Башкирии раздался взрыв на территории Стерлитамацкого нефтехимического завода. Россияне заявляют, что причиной стало продувание трубопровода.
Главные тезисы
- На территории нефтехимического завода в Башкирии произошел взрыв вследствие продувания трубопровода, пострадали 3 человека.
- Другой нефтеперерабатывающий завод в городе Салават также подвергся атаке дронов, но без пострадавших.
- Подразделение ГУР МОУ атаковало нефтебазу в Ростовской области, отвечавшую за обеспечение деятельности российских оккупационных войск.
- Украинская разведка подтвердила, что атака на нефтебазу была осуществлена с помощью дронов-камикадзе украинского производства.
Что известно о взрыве в Башкирии
Как отмечается, после взрыва на предприятии в Стерлитамаке начался пожар — его видео появились в местных телеграмм-каналах.
РосСМИ сообщают, что утром на заводе проходила продувка трубопровода. В результате взрыва пострадали 3 человека — 2 газоспасателя предприятия и 1 очевидец, они госпитализированы.
Дроны атаковали НПЗ в российской Башкирии
9 мая дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Салават (Башкирия) — это более 1300 километров от линии фронта.
На территории завода начался пожар. При этом вроде бы пострадавших вроде бы не было.
Отметим, что завод принадлежит "Газпрому".
Также в ночь на 18 августа в результате операции ГУР МОУ была поражена нефтебаза «ФГКУ комбинат «Кавказ» в районе н. п. Пролетарск Ростовской обл., РФ. Упомянутая нефтебаза работала на вражеский ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск, напомнили в ГУР.
Источники в украинской разведке подтвердили, что атака была осуществлена с помощью дронов-камикадзе украинского производства.
На месте в результате атаки возник вспыхнувший пожар, который продолжается до сих пор.
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