В Башкирии РФ раздался взрыв на нефтехимическом заводе — видео
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В Башкирии РФ раздался взрыв на нефтехимическом заводе — видео

В Башкирии РФ раздался взрыв на нефтехимическом заводе — видео
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Источник:  online.ua

В российской Башкирии раздался взрыв на территории Стерлитамацкого нефтехимического завода. Россияне заявляют, что причиной стало продувание трубопровода.

Главные тезисы

  • На территории нефтехимического завода в Башкирии произошел взрыв вследствие продувания трубопровода, пострадали 3 человека.
  • Другой нефтеперерабатывающий завод в городе Салават также подвергся атаке дронов, но без пострадавших.
  • Подразделение ГУР МОУ атаковало нефтебазу в Ростовской области, отвечавшую за обеспечение деятельности российских оккупационных войск.
  • Украинская разведка подтвердила, что атака на нефтебазу была осуществлена с помощью дронов-камикадзе украинского производства.

Что известно о взрыве в Башкирии

Как отмечается, после взрыва на предприятии в Стерлитамаке начался пожар — его видео появились в местных телеграмм-каналах.

РосСМИ сообщают, что утром на заводе проходила продувка трубопровода. В результате взрыва пострадали 3 человека — 2 газоспасателя предприятия и 1 очевидец, они госпитализированы.

Дроны атаковали НПЗ в российской Башкирии

9 мая дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Салават (Башкирия) — это более 1300 километров от линии фронта.

На территории завода начался пожар. При этом вроде бы пострадавших вроде бы не было.

Сначала был характерен звук, после раздался взрыв. Предварительно повреждена одна из установок на территории предприятия, — отмечали росСМИ.

Отметим, что завод принадлежит "Газпрому".

Также в ночь на 18 августа в результате операции ГУР МОУ была поражена нефтебаза «ФГКУ комбинат «Кавказ» в районе н. п. Пролетарск Ростовской обл., РФ. Упомянутая нефтебаза работала на вражеский ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск, напомнили в ГУР.

Источники в украинской разведке подтвердили, что атака была осуществлена с помощью дронов-камикадзе украинского производства.

На месте в результате атаки возник вспыхнувший пожар, который продолжается до сих пор.

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