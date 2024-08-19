У Башкирії РФ пролунав вибух на нафтохімічному заводі — відео

У російській Башкирії пролунав вибух на території Стерлітамацького нафтохімічного заводу. Росіяни заявляють, що причиною стало продування трубопроводу.

Що відомо про вибух в Башкирії

Як зазначається, після вибуху на підприємстві у Стерлітамаку почалася пожежа — його відео з'явилися у місцевих телеграм-каналах.

РосЗМІ повідомляють, що вранці на заводі проходило продування трубопроводу. Внаслідок вибуху постраждали 3 особи — 2 газорятувальники підприємства та 1 очевидець, вони госпіталізовані.

Дрони атакували НПЗ у російській Башкирії

9 травня дрони атакували нафтопереробний завод у місті Салават (Башкирія) — це понад 1 300 кілометрів від лінії фронту.

На території заводу почалася пожежа. При цьому начебто постраждалих нібито не було.

Спочатку був характерний звук, після пролунав вибух. Попередньо пошкоджено одну з установок на території підприємства, — зазначали росЗМІ. Поширити

Зазначимо, що завод належить "Газпрому".

Також у ніч на 18 серпня в результаті операції ГУР МОУ було уражено нафтобазу «ФДКУ комбінат «Кавказ» в районі н. п. Пролетарськ Ростовської обл., РФ. Згадана нафтобаза працювала на ворожий ВПК та забезпечувала діяльність російських окупаційних військ, — нагадали в ГУР.

Джерела в українській розвідці підтвердили, що атака була здійснена за допомогою дронів-камікадзе українського виробництва.

На місці внаслідок атаки виникла спалахнула пожежа, яка триває і досі.