У Башкирії РФ пролунав вибух на нафтохімічному заводі — відео
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У Башкирії РФ пролунав вибух на нафтохімічному заводі — відео

У Башкирії РФ пролунав вибух на нафтохімічному заводі — відео
Джерело:  online.ua

У російській Башкирії пролунав вибух на території Стерлітамацького нафтохімічного заводу. Росіяни заявляють, що причиною стало продування трубопроводу.

Головні тези:

  • На території Стерлітамацького нафтохімічного заводу в Башкирії стався вибух через продування трубопроводу, що призвело до пожежі.
  • У результаті інциденту постраждали три особи, які були госпіталізовані, включаючи двох газорятувальників.
  • Дрони раніше атакували нафтохімічний завод у РФ у Ростовській області.

Що відомо про вибух в Башкирії

Як зазначається, після вибуху на підприємстві у Стерлітамаку почалася пожежа — його відео з'явилися у місцевих телеграм-каналах.

РосЗМІ повідомляють, що вранці на заводі проходило продування трубопроводу. Внаслідок вибуху постраждали 3 особи — 2 газорятувальники підприємства та 1 очевидець, вони госпіталізовані.

Дрони атакували НПЗ у російській Башкирії

9 травня дрони атакували нафтопереробний завод у місті Салават (Башкирія) — це понад 1 300 кілометрів від лінії фронту. 

На території заводу почалася пожежа. При цьому начебто постраждалих нібито не було.

Спочатку був характерний звук, після пролунав вибух. Попередньо пошкоджено одну з установок на території підприємства, — зазначали росЗМІ.

Зазначимо, що завод належить "Газпрому".

Також у ніч на 18 серпня в результаті операції ГУР МОУ було уражено нафтобазу «ФДКУ комбінат «Кавказ» в районі н. п. Пролетарськ Ростовської обл., РФ. Згадана нафтобаза працювала на ворожий ВПК та забезпечувала діяльність російських окупаційних військ, — нагадали в ГУР.

Джерела в українській розвідці підтвердили, що атака була здійснена за допомогою дронів-камікадзе українського виробництва.

На місці внаслідок атаки виникла спалахнула пожежа, яка триває і досі.

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