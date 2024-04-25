В Беларуси врут о намерении Литвы нанести удар по Минску

В Беларуси обвиняют Литву в подготовке удара по Минску. В частности, председатель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь Иван Тертель на заседании VII Всебелорусского народного собрания заявил, что с территории Литвы готовился ряд ударов дронами по стране.
Что известно о лжи Беларуси о намерении Литвы нанести удар по Минску
Он утверждает, что это не конец операции, а больше данных озвучить он не может.
При этом он дополнительно обвинил белорусскую оппозицию в запланированных кибератаках на Белорусскую АЭС, критическую инфраструктуру, провоцирование катастроф на производствах и железной дороге.
Почему Беларусь внесла ядерное оружие в военную доктрину
Отмечается, что проект новой военной доктрины Белоруссии впервые предусматривает применение российского тактического ядерного оружия.
Аналитики ISW отмечают, что особенности того, как новая доктрина применяется в отношении тактического ядерного оружия, пока неясны. В то же время эксперты не обнаружили никаких признаков того, что Россия или Беларусь стремятся к ядерной эскалации, и продолжают считать, что применение ядерного оружия Россией или Беларусью остается маловероятным.
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