В Беларуси врут о намерении Литвы нанести удар по Минску
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Мир
Дата публикации

В Беларуси врут о намерении Литвы нанести удар по Минску

беларусь
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В Беларуси обвиняют Литву в подготовке удара по Минску. В частности, председатель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь Иван Тертель на заседании VII Всебелорусского народного собрания заявил, что с территории Литвы готовился ряд ударов дронами по стране.

Что известно о лжи Беларуси о намерении Литвы нанести удар по Минску

Комитет государственной безопасности во взаимодействии с коллегами из других силовых структур в последнее время провел ряд острых чекистских мер, позволивших предотвратить нанесение ударов боевыми дронами с территории Литвы по объектам в Минске и его пригородах, — заявил Тертель.

Он утверждает, что это не конец операции, а больше данных озвучить он не может.

При этом он дополнительно обвинил белорусскую оппозицию в запланированных кибератаках на Белорусскую АЭС, критическую инфраструктуру, провоцирование катастроф на производствах и железной дороге.

Документальные материалы, получаемые внешней разведкой, однозначно свидетельствуют о том, что основной целью мероприятия в отношении Республики Беларусь является установление полного контроля над ее территорией, экономическим потенциалом и принадлежащими белорусскому народу ресурсами, — добавил глава белорусского ведомства.

Почему Беларусь внесла ядерное оружие в военную доктрину

Отмечается, что проект новой военной доктрины Белоруссии впервые предусматривает применение российского тактического ядерного оружия.

Аналитики ISW отмечают, что особенности того, как новая доктрина применяется в отношении тактического ядерного оружия, пока неясны. В то же время эксперты не обнаружили никаких признаков того, что Россия или Беларусь стремятся к ядерной эскалации, и продолжают считать, что применение ядерного оружия Россией или Беларусью остается маловероятным.

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