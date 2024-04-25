У Білорусі брешуть про намір Литви завдати удару по Мінську

В Білорусі закидають Литві підготовку удару по Мінську. Зокрема голова Комітету державної безпеки Республіки Білорусь Іван Тертель на засіданні VII Всебілоруських народних зборів заявив, що з території Литви готувалась низка ударів дронами по країні.

Що відомо про брехню Білорусі про намір Литви завдати удару по Мінську

Комітет державної безпеки у взаємодії з колегами з інших силових структур останнім часом провів низку гострих чекістських заходів, що дозволили запобігти завданню ударів бойовими дронами з території Литви по об'єктах у Мінську та його передмістях, - заявив Тертель. Поширити

Він стверджує, що це не кінець операції, а більше даних він озвучити не може.

При цьому він додатково звинуватив білоруську опозицію у буцімто запланованих кібератаках на Білоруську АЕС, критичну інфраструктуру, провокування катастроф на виробництвах та залізниці

Документальні матеріали, що отримуються зовнішньою розвідкою, однозначно свідчать про те, що основною метою заходу щодо Республіки Білорусь є встановлення повного контролю над її територією, економічним потенціалом і ресурсами, що належать білоруському народу, - додав очільник білоруського безпекового відомства.

Чому Білорусь внесла ядерну зброю у військову доктрину

Наголошується, що проект нової військової доктрини Білорусі вперше передбачає застосування російської тактичної ядерної зброї.

Аналітики ISW зазначають, що особливості того, як нова доктрина застосовується щодо тактичної ядерної зброї, поки що неясні. У той же час, експерти не виявили жодних ознак того, що Росія чи Білорусь прагнуть ядерної ескалації, і продовжують вважати, що застосування ядерної зброї Росією чи Білоруссю залишається малоймовірним.