В Бельгии убили жену и ребенка украинского воина

Согласно данным издания VRT NWS, в доме священника в городе Хасроде (Бельгия) убили жену и дочь украинского военного. Также указано, что после этого место преступления подожгли.

Что известно об убийстве украинцев в Бельгии

Как удалось узнать журналистам, 6 июня, около 09:30, в доме местного священника произошел пожар.

На вызов приехали пожарные, которые и обнаружили тела 46-летней мертвой женщины и ее еще живой 6-летней дочери.

Врачи делали все возможное, чтобы реанимировать ребенка, однако его не удалось спасти. Девочка умерла от полученных травм.

Фото: vrt.be/vrtnws

Правоохранители официально подтвердили представителям СМИ, что обоим погибшим нанесли ножевые ранения.

Эксперт по пожарному делу озвучил предположение, что пожар был спровоцирован намеренно.