В Бельгии убили жену и ребенка украинского воина

Согласно данным издания VRT NWS, в доме священника в городе Хасроде (Бельгия) убили жену и дочь украинского военного. Также указано, что после этого место преступления подожгли.
Главные тезисы
- Пожар в доме священника, где произошли преступления, был спровоцирован намеренно.
- Семья проживала в Бельгии три года, в живых остался 16-летний сын, который находился в школе во время трагедии.
Что известно об убийстве украинцев в Бельгии
Как удалось узнать журналистам, 6 июня, около 09:30, в доме местного священника произошел пожар.
На вызов приехали пожарные, которые и обнаружили тела 46-летней мертвой женщины и ее еще живой 6-летней дочери.
Врачи делали все возможное, чтобы реанимировать ребенка, однако его не удалось спасти. Девочка умерла от полученных травм.
Правоохранители официально подтвердили представителям СМИ, что обоим погибшим нанесли ножевые ранения.
Эксперт по пожарному делу озвучил предположение, что пожар был спровоцирован намеренно.
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