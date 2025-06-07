У Бельгії вбили дружину та дитину українського воїна
Категорія
Події
Дата публікації

У Бельгії вбили дружину та дитину українського воїна

Що відомо про вбивство українців у Бельгії
Джерело:  online.ua

Згідно з даними видання VRT NWS, у будинку священика у місті Хасроде (Бельгія) вбили дружину та доньку українського військового. Також вказано, після цього місце злочину підпалили.

Головні тези:

  • Пожежа у будинку священика, де сталися злочини, була спровокована навмисно.
  • Сім'я проживала в Бельгії три роки, живим залишився 16-річний син, який перебував у школі під час трагедії.

Що відомо про вбивство українців у Бельгії

Як вдалося дізнатися журналістам, 6 червня, близько 09:30, у будинку місцевого священника сталася пожежа.

На виклик приїхали пожежники, які й виявили тіла 46-річної мертвої жінки та її ще живої 6-річної доньки.

Лікарі робили все можливе, щоб реанімувати дитину, однак її не вдалося врятувати. Дівчинка померла від отриманих травм.

Фото: vrt.be/vrtnws

Правоохоронці офіційно підтвердили представникам ЗМІ, що обом загиблим завдали ножових поранень.

Експерт з пожежної справи озвучив припущення, що пожежа була підпалена навмисно.

Прокуратура розпочала розслідування за фактом подвійного вбивства. Родина жила в Бельгії три роки, у сім’ї є 16-річний син, який під час пожежі перебував у школі. Чоловік загиблої наразі воює в Україні, — йдеться в повідомленні.

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