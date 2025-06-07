У Бельгії вбили дружину та дитину українського воїна

Згідно з даними видання VRT NWS, у будинку священика у місті Хасроде (Бельгія) вбили дружину та доньку українського військового. Також вказано, після цього місце злочину підпалили.

Що відомо про вбивство українців у Бельгії

Як вдалося дізнатися журналістам, 6 червня, близько 09:30, у будинку місцевого священника сталася пожежа.

На виклик приїхали пожежники, які й виявили тіла 46-річної мертвої жінки та її ще живої 6-річної доньки.

Лікарі робили все можливе, щоб реанімувати дитину, однак її не вдалося врятувати. Дівчинка померла від отриманих травм.

Фото: vrt.be/vrtnws

Правоохоронці офіційно підтвердили представникам ЗМІ, що обом загиблим завдали ножових поранень.

Експерт з пожежної справи озвучив припущення, що пожежа була підпалена навмисно.