У Бельгії вбили дружину та дитину українського воїна

Згідно з даними видання VRT NWS, у будинку священика у місті Хасроде (Бельгія) вбили дружину та доньку українського військового. Також вказано, після цього місце злочину підпалили.
Головні тези:
- Пожежа у будинку священика, де сталися злочини, була спровокована навмисно.
- Сім'я проживала в Бельгії три роки, живим залишився 16-річний син, який перебував у школі під час трагедії.
Що відомо про вбивство українців у Бельгії
Як вдалося дізнатися журналістам, 6 червня, близько 09:30, у будинку місцевого священника сталася пожежа.
На виклик приїхали пожежники, які й виявили тіла 46-річної мертвої жінки та її ще живої 6-річної доньки.
Лікарі робили все можливе, щоб реанімувати дитину, однак її не вдалося врятувати. Дівчинка померла від отриманих травм.
Правоохоронці офіційно підтвердили представникам ЗМІ, що обом загиблим завдали ножових поранень.
Експерт з пожежної справи озвучив припущення, що пожежа була підпалена навмисно.
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