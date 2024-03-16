В Белгородской области закрывают учебные заведения и ТЦ из-за обстрелов

В Белгородской области и Белгороде приостановят работу торговых центров, школ и колледжей из-за обстрелов.

Из-за обстрелов в Белгородской области не будут работать ТЦ и учебные заведения

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Вижу большое количество обращений. Исходя из текущей обстановки, принимаем решение, что торговые центры Белгорода и Белгородского района в воскресенье и понедельник не будут работать, — заявил Гладков. Поделиться

В том числе выходные с понедельника по вторник будут школы и колледжи региона.

К слову, в ГУР опубликовали перехват разговора местных из Грайворонского района, Белгородской области, обсуждающих ситуацию на избирательных площадках.

В частности, местные отказываются идти на выборы президента РФ, заявляя что в это время погибает гражданское население.

За что я должна идти голосовать? За то, что у нас люди гибнут каждый день? — говорится в разговоре. Поделиться

Что происходит в Белгородской и Курской областях

Утром 12 марта на территорию российских Курщин и Белгородщины прорвались Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и Сибирский батальон, которые воюют на стороне Украины.

Они преследуют цель не только сорвать выборы российского диктатора Владимира Путина, но и уничтожить позиции армии РФ, с которых россияне атакуют мирные украинские города и села.

РДК, ЛСР и Сибату неоднократно призывали жителей Белгородской и Курской областей к эвакуации, чтобы не пострадало гражданское население.

Однако власти РФ блокируют этот процесс, чтобы российские военные могли спрятать за спинами местных жителей.

Путинские войска собственноручно обстреливают Белгород, пытаясь обвинить во всем РДК и ЛСР.