В Бєлгородській області та Бєлгороді призупинять роботу торговельних центрів, шкіл та коледжів через обстріли.

Через обстріли в Бєлгородські області не працюватимуть ТЦ та навчальні заклади

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Бачу велику кількість звернень. Виходячи з поточної обстановки, ухвалюємо рішення, що торговельні центри Бєлгорода і Бєлгородського району в неділю і понеділок працювати не будуть, — заявив Гладков. Поширити

У тому ж числі вихідні з понеділка по вівторок будуть школи й коледжі регіону.

До слова, в ГУР опубілкували перехоплення розмови місцевих з Грайворонського району, Бєлгородської області, які обговорюють ситуацію на виборчих майданчиках.

Зокрема місцеві відмовляються йти на вибори президента РФ, заявлячи що в цей час гине цивільне населення.

За что я должна идти голосовать? За то, что у нас люди гибнут каждый день?, — йдеться в розмові. Поширити

Що відбувається в Бєлгородській та Курській областях

Вранці 12 березня на територію російських Курщини та Бєлгородщини прорвалися Легіон “Свобода Росії”, “Російський добровольчий корпус” та Сибірський батальйон, які воюють на боці України.

Вони мають на меті не лише зірвати вибори російського диктатора Володимира Путіна, але й знищити позиції армії РФ, з яких росіяни атакують мирні українські міста та села.

РДК, ЛСР та Сиббату неодноразово закликали жителів Бєлгородської та Курської областей ло евакуації, аби не постраждало цивільне населення.

Проте влада РФ блокує цей процес, щоб російські військові мали змогу сховати за спинами місцевих мешканців.

Путінські війська власноруч обстрілюють Бєлгород, намагаючись звинуватити у всьому РДК та ЛСР.