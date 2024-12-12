В Белом доме анонсировали новый пакет помощи Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден согласовал новый пакет помощи Украине. Такое заявление сделал на брифинге советник Байдена по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби.
Главные тезисы
- США одобрили новый пакет помощи для Украины, включающий военное оборудование.
- Пакет помощи включает артиллерию, дроны, бронетехнику и другое оборудование для укрепления безопасности Украины.
- Администрация Байдена планирует увеличить поставки оружия в Украину в течение следующих недель.
- Это уже 72-й пакет помощи Украине от США, и новые поставки включают значительное количество артиллерийских снарядов, ракет и бронетехники.
США предоставит Украине новую военную помощь
Это уже 72-й пакет помощи Украине от Соединенных Штатов.
Телеканал CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника сообщает, что администрация Байдена работает над увеличением поставки оружия в Украину.
Байден хочет существенно усилить Украину
Согласно данным журналистов, 5 декабря советник по национальной безопасности Джейк Салливан провел новые секретные переговоры с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.
Инсайдеры СМИ утверждают, что они продолжались больше часа.
В ходе этой встречи Салливан пообещал предоставить Украине сотни тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники в середине января.
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