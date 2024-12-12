В Белом доме анонсировали новый пакет помощи Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден согласовал новый пакет помощи Украине. Такое заявление сделал на брифинге советник Байдена по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби.

США предоставит Украине новую военную помощь

Сегодня президент одобрил новый пакет безопасности помощи Украине. Он снабдит их дополнительными средствами противовоздушной обороны, артиллерией, дронами и бронетехникой, — сказал Кирби. Поделиться

Это уже 72-й пакет помощи Украине от Соединенных Штатов.

Как дал понять президент (Байден), мы продолжим поставлять дополнительные пакеты помощи до конца этой администрации. Джон Кирби Советник по коммуникациям в сфере национальной безопасности

Телеканал CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника сообщает, что администрация Байдена работает над увеличением поставки оружия в Украину.

Министерство обороны предпринимает исторические усилия, чтобы в течение следующих пяти недель доставить в Украину большое количество оружия. С этого момента и до середины января мы доставим в Украину сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни бронемашин и другие важные средства, рассказал высокопоставленный представитель администрации Байдена. Поделиться

Байден хочет существенно усилить Украину

Согласно данным журналистов, 5 декабря советник по национальной безопасности Джейк Салливан провел новые секретные переговоры с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Инсайдеры СМИ утверждают, что они продолжались больше часа.