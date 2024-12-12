В Белом доме анонсировали новый пакет помощи Украине
Категория
Мир
Дата публикации

В Белом доме анонсировали новый пакет помощи Украине

The White House
США
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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден согласовал новый пакет помощи Украине. Такое заявление сделал на брифинге советник Байдена по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби.

Главные тезисы

  • США одобрили новый пакет помощи для Украины, включающий военное оборудование.
  • Пакет помощи включает артиллерию, дроны, бронетехнику и другое оборудование для укрепления безопасности Украины.
  • Администрация Байдена планирует увеличить поставки оружия в Украину в течение следующих недель.
  • Это уже 72-й пакет помощи Украине от США, и новые поставки включают значительное количество артиллерийских снарядов, ракет и бронетехники.

США предоставит Украине новую военную помощь

Сегодня президент одобрил новый пакет безопасности помощи Украине. Он снабдит их дополнительными средствами противовоздушной обороны, артиллерией, дронами и бронетехникой, — сказал Кирби.

Это уже 72-й пакет помощи Украине от Соединенных Штатов.

Как дал понять президент (Байден), мы продолжим поставлять дополнительные пакеты помощи до конца этой администрации.

Джон Кирби

Джон Кирби

Советник по коммуникациям в сфере национальной безопасности

Телеканал CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника сообщает, что администрация Байдена работает над увеличением поставки оружия в Украину.

Министерство обороны предпринимает исторические усилия, чтобы в течение следующих пяти недель доставить в Украину большое количество оружия. С этого момента и до середины января мы доставим в Украину сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни бронемашин и другие важные средства, рассказал высокопоставленный представитель администрации Байдена.

Байден хочет существенно усилить Украину

Согласно данным журналистов, 5 декабря советник по национальной безопасности Джейк Салливан провел новые секретные переговоры с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Инсайдеры СМИ утверждают, что они продолжались больше часа.

В ходе этой встречи Салливан пообещал предоставить Украине сотни тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники в середине января.

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