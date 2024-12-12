У Білому домі анонсували новий пакет допомоги Україні
Категорія
Світ
Дата публікації

У Білому домі анонсували новий пакет допомоги Україні

The White House
Білий дім
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Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден погодив новий пакет допомоги Україні. Таку заяву зробив під час брифінгу радник Байдена з комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі.

Головні тези:

  • США погодили новий пакет допомоги для України, що містить військову техніку та засоби протиповітряної оборони.
  • Пакет допомоги містить артилерію, дрони, бронетехніку та інше обладнання, яке посилить безпеку України.
  • Адміністрація Байдена працює над посиленням постачання зброї в Україну та планує доставити значну кількість обладнання протягом наступних тижнів.

США нададуть Україні нову військову допомогу

Сьогодні президент схвалив новий пакет безпекової допомоги Україні. Він забезпечить їх додатковими засобами протиповітряної оборони, артилерією, дронами та бронетехнікою, — сказав Кірбі.

Зазначається, що це вже 72-й пакет допомоги Україні від Сполучених Штатів.

Як дав зрозуміти президент (Байден), ми продовжимо постачати додаткові пакети допомоги до кінця роботи цієї адміністрації.

Джон Кірбі

Джон Кірбі

Радник з комунікацій у сфері національної безпеки

Телеканал CNN з посиланням на неназваного високопосадовця повідомляє, що адміністрація Байдена працює над збільшенням постачання зброї в Україну. Найближчими днями Штати планують оголосити про пакет допомоги на суму 500 млн дол, який дозволить вивести обладнання зі складу американських збройних сил.

Міністерство оборони робить історичні зусилля, щоб протягом наступних п'яти тижнів доставити в Україну велику кількість зброї. З цього моменту і до середини січня ми доставимо в Україну сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет, сотні бронемашин та інші важливі засоби, — розповів високопоставлений представник адміністрації Байдена.

Байден хоче суттєво посилити Україну

Згідно з даними журналістів, 5 грудня радник із національної безпеки Джейк Салліван провів нові таємні перемовини з главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

Інсайдери ЗМІ стверджують, що вони тривали понад годину.

Під час цієї зустрічі Салліван пообіцяв надати Україні сотні тисяч додаткових артилерійських снарядів, тисячі ракет і сотні одиниць бронетехніки до середини січня.

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