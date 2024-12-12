У Білому домі анонсували новий пакет допомоги Україні

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден погодив новий пакет допомоги Україні. Таку заяву зробив під час брифінгу радник Байдена з комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі.
Головні тези:
- США погодили новий пакет допомоги для України, що містить військову техніку та засоби протиповітряної оборони.
- Пакет допомоги містить артилерію, дрони, бронетехніку та інше обладнання, яке посилить безпеку України.
- Адміністрація Байдена працює над посиленням постачання зброї в Україну та планує доставити значну кількість обладнання протягом наступних тижнів.
США нададуть Україні нову військову допомогу
Зазначається, що це вже 72-й пакет допомоги Україні від Сполучених Штатів.
Телеканал CNN з посиланням на неназваного високопосадовця повідомляє, що адміністрація Байдена працює над збільшенням постачання зброї в Україну. Найближчими днями Штати планують оголосити про пакет допомоги на суму 500 млн дол, який дозволить вивести обладнання зі складу американських збройних сил.
Байден хоче суттєво посилити Україну
Згідно з даними журналістів, 5 грудня радник із національної безпеки Джейк Салліван провів нові таємні перемовини з главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком.
Інсайдери ЗМІ стверджують, що вони тривали понад годину.
Під час цієї зустрічі Салліван пообіцяв надати Україні сотні тисяч додаткових артилерійських снарядів, тисячі ракет і сотні одиниць бронетехніки до середини січня.
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