В Белом доме назревает раскол накануне выборов ― что происходит

По словам журналистов, между командами Джо Байдена и Камалы Харрис все быстрее растет напряжение из-за несогласованности их действий на фоне президентской гонки в США.
Главные тезисы
- Несогласованность и недостаточная координация между командами Байдена и Харрис создает множество проблем.
- В Белом доме пока не торопятся это решать.
Что происходит в Белом доме
Как отмечает издание Axios, администрация американского лидера действительно хочет победы Харрис на выборах.
Несмотря на это даже в команде Джо Байдена нашлись люди, которые не могут смириться со второстепенными ролями в предвыборной кампании.
На этом фоне журналисты обращают внимание на случай, произошедший на прошлой неделе.
Тогда президент США провел импровизированную пресс-конференцию в комнате для брифингов Белого дома как раз в тот момент, когда Харрис собиралась провести мероприятие в Мичигане. Де-факто это привело к тому, что ее мероприятие получило меньше внимания, чем на это рассчитывали.
Более того, указано, что Байден и Харрис начали выступать с категорически разными заявлениями, комментируя одни и те же события.
Почему возникла эта проблема
По убеждению журналистов, в Белом доме действительно пока не хватает специалиста, который оценивал бы риски от решений команды Джо Байдена для предвыборной кампании Камалы Харрис.
Более того, указано, что в команде Харрис также наблюдается напряжение между входящими в начальный предвыборный штаб Байдена и теми, кто присоединился к штабу вице-президента в последние недели.
Журналисты также добавляют, что даже на фоне разочарований из-за сбоев в координации между старшими сотрудниками по обе стороны, большая часть сотрудников среднего звена хорошо выполняют свою работу.
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