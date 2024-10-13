В Белом доме назревает раскол накануне выборов ― что происходит

По словам журналистов, между командами Джо Байдена и Камалы Харрис все быстрее растет напряжение из-за несогласованности их действий на фоне президентской гонки в США.

Что происходит в Белом доме

Как отмечает издание Axios, администрация американского лидера действительно хочет победы Харрис на выборах.

Несмотря на это даже в команде Джо Байдена нашлись люди, которые не могут смириться со второстепенными ролями в предвыборной кампании.

В свою очередь некоторые из команды Харрис говорят, что ведущие помощники Белого дома недостаточно координируют месседжи и график Байдена, чтобы согласовать их с тем, что является лучшим для кампании вице-президента. Поделиться

На этом фоне журналисты обращают внимание на случай, произошедший на прошлой неделе.

Тогда президент США провел импровизированную пресс-конференцию в комнате для брифингов Белого дома как раз в тот момент, когда Харрис собиралась провести мероприятие в Мичигане. Де-факто это привело к тому, что ее мероприятие получило меньше внимания, чем на это рассчитывали.

Более того, указано, что Байден и Харрис начали выступать с категорически разными заявлениями, комментируя одни и те же события.

Джо Байден и Камала Харрис (Фото: facebook.com/joebiden)

Почему возникла эта проблема

По убеждению журналистов, в Белом доме действительно пока не хватает специалиста, который оценивал бы риски от решений команды Джо Байдена для предвыборной кампании Камалы Харрис.

Более того, указано, что в команде Харрис также наблюдается напряжение между входящими в начальный предвыборный штаб Байдена и теми, кто присоединился к штабу вице-президента в последние недели.

Некоторые члены команды Харрис с опаской относятся к команде Байдена, с которой они теперь работают, — отмечает издание. Поделиться

Журналисты также добавляют, что даже на фоне разочарований из-за сбоев в координации между старшими сотрудниками по обе стороны, большая часть сотрудников среднего звена хорошо выполняют свою работу.