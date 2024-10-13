У Білому домі назріває розкол напередодні виборів — що відбувається
Категорія
Політика
Дата публікації

У Білому домі назріває розкол напередодні виборів — що відбувається

Гарріс і Байден
Джерело:  Axios

За словами журналістів, між командами Джо Байдена та Камали Гарріс дедалі швидше зростає напруга через неузгодженість їхніх дій на тлі президентських перегонів у США.

Головні тези:

  • Неузгодженість та недостатня координація між командами Байдена та Гарріс створює багато проблем.
  • У Білому домі поки не поспішають це вирішувати.

Що відбувається у Білому домі

Як зазначає видання Axios, адміністрація американського лідера дійсно хоче перемоги Гарріс на виборах.

Попри це, навіть в команді Джо Байдена знайшлися люди, які не можуть змиритися з другорядними ролями у передвиборчій кампанії.

Своєю чергою дехто з команди Гарріс каже, що провідні помічники Білого дому недостатньо координують меседжі та графік Байдена, щоб узгодити їх з тим, що є найкращим для кампанії віцепрезидентки.

На цьому тлі журналісти звертають увагу на випадок, який стався минулого тижня.

Тоді президент США провів імпровізовану пресконференцію в кімнаті для брифінгів Білого дому якраз у той момент, коли Гарріс збиралася провести захід у Мічигані. Де-факто це призвело до того, що її захід отримав менше уваги, ніж на це розраховували.

Ба більше, вказано, що Байден та Гарріс почали виступати з категорично різними заявами, коментуючи одні й ті самі події.

Джо Байден і Камала Гарріс (Фото: facebook.com/joebiden)

Чому виникла ця проблема

На переконання журналістів, у Білому дому дійсно наразі бракує спеціаліста, який би оцінював ризики від рішень команди Джо Байдена для передвиборчої кампанії Камали Гарріс.

Ба більше, вказано, що в команді Гарріс також спостерігається незручність між тими, хто входив до початкового передвиборчого штабу Байдена, і тими, хто доєднався до штабу віцепрезидентки в останні тижні.

Деякі члени команди Гарріс з побоюванням ставляться до команди Байдена, з якою вони тепер працюють, — наголошує видання.

Журналісти також додають, що навіть на тлі розчарувань через збої в координації між старшими співробітниками з обох боків, більша частина співробітників середньої ланки добре виконують свою роботу.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Потужний сигнал. Чого Україні очікувати від візиту Байдена до Німеччини
Байден
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Байден і Шольц провели переговори щодо України
The White House
Байден та Шольц
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Байден планує візит до Німеччини наступного тижня — яка мета
Байден планує візит до Німеччини наступного тижня — яка мета

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?