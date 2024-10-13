У Білому домі назріває розкол напередодні виборів — що відбувається

За словами журналістів, між командами Джо Байдена та Камали Гарріс дедалі швидше зростає напруга через неузгодженість їхніх дій на тлі президентських перегонів у США.
Головні тези:
- Неузгодженість та недостатня координація між командами Байдена та Гарріс створює багато проблем.
- У Білому домі поки не поспішають це вирішувати.
Що відбувається у Білому домі
Як зазначає видання Axios, адміністрація американського лідера дійсно хоче перемоги Гарріс на виборах.
Попри це, навіть в команді Джо Байдена знайшлися люди, які не можуть змиритися з другорядними ролями у передвиборчій кампанії.
На цьому тлі журналісти звертають увагу на випадок, який стався минулого тижня.
Тоді президент США провів імпровізовану пресконференцію в кімнаті для брифінгів Білого дому якраз у той момент, коли Гарріс збиралася провести захід у Мічигані. Де-факто це призвело до того, що її захід отримав менше уваги, ніж на це розраховували.
Ба більше, вказано, що Байден та Гарріс почали виступати з категорично різними заявами, коментуючи одні й ті самі події.
Чому виникла ця проблема
На переконання журналістів, у Білому дому дійсно наразі бракує спеціаліста, який би оцінював ризики від рішень команди Джо Байдена для передвиборчої кампанії Камали Гарріс.
Ба більше, вказано, що в команді Гарріс також спостерігається незручність між тими, хто входив до початкового передвиборчого штабу Байдена, і тими, хто доєднався до штабу віцепрезидентки в останні тижні.
Журналісти також додають, що навіть на тлі розчарувань через збої в координації між старшими співробітниками з обох боків, більша частина співробітників середньої ланки добре виконують свою роботу.
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