В Белом доме подтвердили передачу Украине дальнобойных авиабомб JSOW

Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 7,9 млрд долларов, в который войдут крылатые авиационные бомбы Joint Stand-off Weapon (JSOW).
Главные тезисы
- США выделили Украине 7,9 млрд долларов военной помощи, включающей крылатые авиационные бомбы JSOW.
- JSOW - высокоточная управляемая бомба, позволяющая наносить удары на большие расстояния без риска для пилотов.
- Байден также поручил выделить дополнительные 2,4 млрд долларов на системы противовоздушной обороны и другое вооружение для Украины.
- Характеристики JSOW: длина - 4,06 м, вес - 483 кг, дальность - до 130 км при пуске с большой высоты.
- Помощь от США также предусматривает обучение украинских пилотов на истребителях F-16 и другие важные компоненты для повышения обороноспособности Украины.
Байден раскрыл детали новой помощи Украине
Президент Джо Байден поручил Министерству обороны США выделить все доступные средства в рамках Инициативы безопасности помощи Украине до конца своего президентского срока.
Министерство обороны США выделит также дополнительные 2,4 миллиарда долларов на помощь, включающую:
системы противовоздушной обороны,
беспилотные авиационные комплексы,
боеприпасы класса "воздух-земля".
Также пакет будет содержать боеприпасы большой дальности Joint Stand-off Weapon и дополнительную батарею ПВО Patriot и ракеты к ней.
Кроме того, Байден поручил расширить программу подготовки украинских пилотов на F-16, в частности, обеспечить подготовку еще 18 пилотов в следующем году.
Что известно о крылатых авиационных бомбах JSOW
Joint Stand-off Weapon (JSOW) JSOW — это высокоточная управляемая бомба, которая позволяет наносить удары на большом расстоянии без риска для пилотируемых самолетов. Она использует GPS навигацию и инерционную систему управления для точного поражения целей на земле и море.
JSOW может быть запущена с разных самолетов, таких как F-15, F-16, F/A-18 и F-35, что делает ее универсальной для разных боевых сценариев.
Характеристики:
длина: 4,06 м,
диаметр: 33 см,
вес: 483 кг,
размах крыла: 2,7м.
Дальность:
при пуске с малой высоты — 22 км,
при пуске с большой высоты — до 130 км.
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