В Белом доме подтвердили передачу Украине дальнобойных авиабомб JSOW

Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 7,9 млрд долларов, в который войдут крылатые авиационные бомбы Joint Stand-off Weapon (JSOW).

Байден раскрыл детали новой помощи Украине

Президент Джо Байден поручил Министерству обороны США выделить все доступные средства в рамках Инициативы безопасности помощи Украине до конца своего президентского срока.

Я также санкционировал выделение 5,5 миллиардов долларов в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений, чтобы полностью использовать финансирование, выделенное Конгрессом в поддержку Украины, и пополнить американские запасы. Джо Байден Президент США

Министерство обороны США выделит также дополнительные 2,4 миллиарда долларов на помощь, включающую:

системы противовоздушной обороны,

беспилотные авиационные комплексы,

боеприпасы класса "воздух-земля".

Также пакет будет содержать боеприпасы большой дальности Joint Stand-off Weapon и дополнительную батарею ПВО Patriot и ракеты к ней.

Кроме того, Байден поручил расширить программу подготовки украинских пилотов на F-16, в частности, обеспечить подготовку еще 18 пилотов в следующем году.

Что известно о крылатых авиационных бомбах JSOW

Joint Stand-off Weapon (JSOW) JSOW — это высокоточная управляемая бомба, которая позволяет наносить удары на большом расстоянии без риска для пилотируемых самолетов. Она использует GPS навигацию и инерционную систему управления для точного поражения целей на земле и море.

JSOW может быть запущена с разных самолетов, таких как F-15, F-16, F/A-18 и F-35, что делает ее универсальной для разных боевых сценариев.

Характеристики:

длина: 4,06 м,

диаметр: 33 см,

вес: 483 кг,

размах крыла: 2,7м.

Дальность: