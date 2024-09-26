В Белом доме подтвердили передачу Украине дальнобойных авиабомб JSOW
Категория
Украина
Дата публикации

В Белом доме подтвердили передачу Украине дальнобойных авиабомб JSOW

The White House
В Белом доме подтвердили передачу Украине дальнобойных авиабомб JSOW
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Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 7,9 млрд долларов, в который войдут крылатые авиационные бомбы Joint Stand-off Weapon (JSOW).

Главные тезисы

  • США выделили Украине 7,9 млрд долларов военной помощи, включающей крылатые авиационные бомбы JSOW.
  • JSOW - высокоточная управляемая бомба, позволяющая наносить удары на большие расстояния без риска для пилотов.
  • Байден также поручил выделить дополнительные 2,4 млрд долларов на системы противовоздушной обороны и другое вооружение для Украины.
  • Характеристики JSOW: длина - 4,06 м, вес - 483 кг, дальность - до 130 км при пуске с большой высоты.
  • Помощь от США также предусматривает обучение украинских пилотов на истребителях F-16 и другие важные компоненты для повышения обороноспособности Украины.

Байден раскрыл детали новой помощи Украине

Президент Джо Байден поручил Министерству обороны США выделить все доступные средства в рамках Инициативы безопасности помощи Украине до конца своего президентского срока.

Я также санкционировал выделение 5,5 миллиардов долларов в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений, чтобы полностью использовать финансирование, выделенное Конгрессом в поддержку Украины, и пополнить американские запасы.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

Министерство обороны США выделит также дополнительные 2,4 миллиарда долларов на помощь, включающую:

  • системы противовоздушной обороны,

  • беспилотные авиационные комплексы,

  • боеприпасы класса "воздух-земля".

Также пакет будет содержать боеприпасы большой дальности Joint Stand-off Weapon и дополнительную батарею ПВО Patriot и ракеты к ней.

Кроме того, Байден поручил расширить программу подготовки украинских пилотов на F-16, в частности, обеспечить подготовку еще 18 пилотов в следующем году.

Что известно о крылатых авиационных бомбах JSOW

Joint Stand-off Weapon (JSOW) JSOW — это высокоточная управляемая бомба, которая позволяет наносить удары на большом расстоянии без риска для пилотируемых самолетов. Она использует GPS навигацию и инерционную систему управления для точного поражения целей на земле и море.

JSOW может быть запущена с разных самолетов, таких как F-15, F-16, F/A-18 и F-35, что делает ее универсальной для разных боевых сценариев.

Характеристики:

  • длина: 4,06 м,

  • диаметр: 33 см,

  • вес: 483 кг,

  • размах крыла: 2,7м.

Дальность:

  • при пуске с малой высоты — 22 км,

  • при пуске с большой высоты — до 130 км.

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