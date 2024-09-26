У Білому домі підтвердили передачу Україні далекобійних авіабомб JSOW

Сполучені Штати виділили Україні новий пакет військової допомоги на суму 7,9 млрд доларів, до якого увійдуть крилаті авіаційні бомби Joint Stand-off Weapon (JSOW).

Байден розкрив деталі нової допомоги Україні

Як зазначається, президент Джо Байден доручив Міністерству оборони США виділити всі доступні кошти в рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні до кінця свого президентського терміну.

Я також санкціонував виділення 5,5 мільярдів доларів у рамках президентських повноважень щодо скорочення озброєнь, щоб повністю використати фінансування, яке було виділене Конгресом на підтримку України, і поповнити американські запаси. Джо Байден Президент США

Міністерство оборони США виділить також додаткові 2,4 мільярда доларів на допомогу, що включатиме:

системи протиповітряної оборони,

безпілотні авіаційні комплекси,

боєприпаси класу "повітря-земля".

Також пакет міститиме — боєприпаси великої дальності Joint Stand-off Weapon та додаткову батарею ППО Patriot і ракети до неї.

Крім того, Байден доручив розширити програму підготовки українських пілотів на F-16, зокрема забезпечити підготовку ще 18 пілотів у наступному році.

Що відомо про крилаті авіаційні бомби JSOW

Joint Stand-off Weapon (JSOW) JSOW — це високоточна керована бомба, яка дозволяє завдавати ударів на великій відстані без ризику для пілотованих літаків. Вона використовує GPS-навігацію та інерційну систему управління для точного ураження цілей на землі та морі.

JSOW може бути запущена з різних літаків, таких як F-15, F-16, F/A-18 та F-35, що робить її універсальною для різних бойових сценаріїв.

Характеристики:

довжина: 4,06 м,

діаметр: 33 см,

вага: 483 кг,

розмах крила: 2,7 м.

Дальність: