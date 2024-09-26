У Білому домі підтвердили передачу Україні далекобійних авіабомб JSOW
Категорія
Україна
Дата публікації

У Білому домі підтвердили передачу Україні далекобійних авіабомб JSOW

The White House
У Білому домі підтвердили передачу Україні далекобійних авіабомб JSOW
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Сполучені Штати виділили Україні новий пакет військової допомоги на суму 7,9 млрд доларів, до якого увійдуть крилаті авіаційні бомби Joint Stand-off Weapon (JSOW).

Головні тези:

  • США передадуть Україні крилаті авіаційні бомби JSOW в рамках нового пакету допомоги на 7,9 млрд доларів.
  • Президент Джо Байден виділив кошти у рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні для забезпечення обороноздатності країни.
  • JSOW - це високоточна керована бомба, яка може бути запущена з різних літаків, таких як F-15, F-16, F/A-18 та F-35.
  • Характеристики JSOW: довжина 4,06 м, вага 483 кг, дальність удару до 130 км.
  • Додатковий пакет допомоги включатиме системи протиповітряної оборони та підготовку українських пілотів на літаках F-16.

Байден розкрив деталі нової допомоги Україні

Як зазначається, президент Джо Байден доручив Міністерству оборони США виділити всі доступні кошти в рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні до кінця свого президентського терміну.

Я також санкціонував виділення 5,5 мільярдів доларів у рамках президентських повноважень щодо скорочення озброєнь, щоб повністю використати фінансування, яке було виділене Конгресом на підтримку України, і поповнити американські запаси.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

Міністерство оборони США виділить також додаткові 2,4 мільярда доларів на допомогу, що включатиме:

  • системи протиповітряної оборони,

  • безпілотні авіаційні комплекси,

  • боєприпаси класу "повітря-земля".

Також пакет міститиме — боєприпаси великої дальності Joint Stand-off Weapon та додаткову батарею ППО Patriot і ракети до неї.

Крім того, Байден доручив розширити програму підготовки українських пілотів на F-16, зокрема забезпечити підготовку ще 18 пілотів у наступному році.

Що відомо про крилаті авіаційні бомби JSOW

Joint Stand-off Weapon (JSOW) JSOW — це високоточна керована бомба, яка дозволяє завдавати ударів на великій відстані без ризику для пілотованих літаків. Вона використовує GPS-навігацію та інерційну систему управління для точного ураження цілей на землі та морі.

JSOW може бути запущена з різних літаків, таких як F-15, F-16, F/A-18 та F-35, що робить її універсальною для різних бойових сценаріїв.

Характеристики:

  • довжина: 4,06 м,

  • діаметр: 33 см,

  • вага: 483 кг,

  • розмах крила: 2,7 м.

Дальність:

  • при пуску з малої висоти — 22 км,

  • при пуску з великої висоти — до 130 км.

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