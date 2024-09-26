У Білому домі підтвердили передачу Україні далекобійних авіабомб JSOW

Сполучені Штати виділили Україні новий пакет військової допомоги на суму 7,9 млрд доларів, до якого увійдуть крилаті авіаційні бомби Joint Stand-off Weapon (JSOW).
Головні тези:
- США передадуть Україні крилаті авіаційні бомби JSOW в рамках нового пакету допомоги на 7,9 млрд доларів.
- Президент Джо Байден виділив кошти у рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні для забезпечення обороноздатності країни.
- JSOW - це високоточна керована бомба, яка може бути запущена з різних літаків, таких як F-15, F-16, F/A-18 та F-35.
- Характеристики JSOW: довжина 4,06 м, вага 483 кг, дальність удару до 130 км.
- Додатковий пакет допомоги включатиме системи протиповітряної оборони та підготовку українських пілотів на літаках F-16.
Байден розкрив деталі нової допомоги Україні
Як зазначається, президент Джо Байден доручив Міністерству оборони США виділити всі доступні кошти в рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні до кінця свого президентського терміну.
Міністерство оборони США виділить також додаткові 2,4 мільярда доларів на допомогу, що включатиме:
системи протиповітряної оборони,
безпілотні авіаційні комплекси,
боєприпаси класу "повітря-земля".
Також пакет міститиме — боєприпаси великої дальності Joint Stand-off Weapon та додаткову батарею ППО Patriot і ракети до неї.
Крім того, Байден доручив розширити програму підготовки українських пілотів на F-16, зокрема забезпечити підготовку ще 18 пілотів у наступному році.
Що відомо про крилаті авіаційні бомби JSOW
Joint Stand-off Weapon (JSOW) JSOW — це високоточна керована бомба, яка дозволяє завдавати ударів на великій відстані без ризику для пілотованих літаків. Вона використовує GPS-навігацію та інерційну систему управління для точного ураження цілей на землі та морі.
JSOW може бути запущена з різних літаків, таких як F-15, F-16, F/A-18 та F-35, що робить її універсальною для різних бойових сценаріїв.
Характеристики:
довжина: 4,06 м,
діаметр: 33 см,
вага: 483 кг,
розмах крила: 2,7 м.
Дальність:
при пуску з малої висоти — 22 км,
при пуску з великої висоти — до 130 км.
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