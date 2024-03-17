По словам спикера Совета нацбезопасности США при Белом доме Джона Кирби, Вашингтон должен срочно оказать помощь Украине, поскольку у украинских военных стремительно заканчиваются боеприпасы.

Белый дом призывает Конгресс срочно одобрить помощь Украине

Кирби отметил, что в настоящее время представители администрации президента Джо Байдена ведут переговоры со спикером Палаты представителей, республиканцем Майком Джонсоном по ускорению рассмотрения запроса на финансирование помощи Украине.

По его словам, сейчас время имеет решающее значение.

У них в Донбассе заканчиваются боеприпасы, и теперь они отступают на вторую и третью линии обороны, поскольку россияне продолжают пытаться продвинуться на запад. Им нужна поддержка, и она нам нужна сейчас, – отметил Кирби. Поделиться

Он подчеркнул, что предоставление военной помощи Украине не создает угрозы национальной безопасности США.

Как в Белом доме относятся к вводу иностранных войск в Украину

Кирби отметил, что США не выступают против предложений партнеров по отправке их военных в Украину.

На вопрос журналиста, будет ли администрация Джо Байдена просить другие страны прекратить призывать к отправке своих войск в Украину, Кирби ответил отрицательно.

Он также отметил, что США не будут возражать против решения других стран отправить своих военных в Украину, подчеркнув, что это "суверенное решение каждого государства".