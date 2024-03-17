Белый дом призывает Конгресс срочно одобрить помощь Украине

В Белом доме предупредили о необходимости срочно оказать помощь Украине
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Политика
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В Белом доме предупредили о необходимости срочно оказать помощь Украине

Джон Кирби
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Источник:  ABC News

По словам спикера Совета нацбезопасности США при Белом доме Джона Кирби, Вашингтон должен срочно оказать помощь Украине, поскольку у украинских военных стремительно заканчиваются боеприпасы.

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Кирби отметил, что в настоящее время представители администрации президента Джо Байдена ведут переговоры со спикером Палаты представителей, республиканцем Майком Джонсоном по ускорению рассмотрения запроса на финансирование помощи Украине.

По его словам, сейчас время имеет решающее значение.

У них в Донбассе заканчиваются боеприпасы, и теперь они отступают на вторую и третью линии обороны, поскольку россияне продолжают пытаться продвинуться на запад. Им нужна поддержка, и она нам нужна сейчас, – отметил Кирби.

Он подчеркнул, что предоставление военной помощи Украине не создает угрозы национальной безопасности США.

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Кирби отметил, что США не выступают против предложений партнеров по отправке их военных в Украину.

На вопрос журналиста, будет ли администрация Джо Байдена просить другие страны прекратить призывать к отправке своих войск в Украину, Кирби ответил отрицательно.

Он также отметил, что США не будут возражать против решения других стран отправить своих военных в Украину, подчеркнув, что это "суверенное решение каждого государства".

Я не могу отвечать за решение других суверенных стран. Я могу отвечать за решение нашей суверенной страны и ее главнокомандующего, который дал ясно понять, что американских войск на территории Украины не будет, - отметил Кирби.

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