Білий дім закликає Конгрес терміново схвалити допомогу Україні

У Білому домі попередили про необхідність терміново надати допомогу Україні
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У Білому домі попередили про необхідність терміново надати допомогу Україні

Джон Кірбі
Джерело:  ABC News

За словами речника Ради нацбезпеки США при Білому домі Джона Кірбі, Вашингтон має терміново надати допомогу Україні, оскільки в українських військових стрімко закінчуються боєприпаси. 

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Кірбі зазначив, що наразі представники адміністрації президента Джо Байдена ведуть перемовини зі спікером Палати представників, республіканцем Майком Джонсоном щодо прискорення розгляду запиту на фінансування допомоги Україні.

За його словами, наразі час має вирішальне значення.

У них на Донбасі закінчуються боєприпаси, і тепер вони відступають на другу та третю лінії оборони, оскільки росіяни продовжують намагатися просунутися на захід. Їм потрібна підтримка, і вона нам потрібна зараз, - зазначив Кірбі.

Він підкреслив, що надання військової допомоги Україні не створює загрози національній безпеці США.

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Кірбі зазначив, що США не виступають проти пропозицій партнерів щодо відправки їхніх військових в Україну.

На запитання журналіста, чи буде адміністрація Джо Байдена просити інші країни припинити закликати до відправки своїх військ в Україну, Кірбі відповів негативно.

Він також зазначив, що США не заперечуватимуть проти рішення інших країн відправити своїх військових в Україну, наголосивши, що це "суверенне рішення кожної держави".

Я не можу відповідати за рішення інших суверенних країн. Я можу відповідати за рішення нашої суверенної країни та її головнокомандувача, який ясно дав зрозуміти, що американських військ на території України не буде, - зазначив Кірбі.

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