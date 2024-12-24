В Бердянске взорвали авто председатели оккупационного совета города

Во временно оккупированном Бердянске произошел взрыв автомобиля, который, вероятно, принадлежит главе оккупационного совета Василию Нечете. В каком состоянии сам коллаборант пока неизвестно.

Что известно о "хлопке" в Бердянске

Как отмечают СМИ, автомобиль был взорван во дворе дома по улице Европейская, 56. На месте происшествия работала бригада скорой помощи, однако пока нет подтверждения, пострадал ли сам Нечета.

До полномасштабного вторжения Нечета работал заведующим зданием культуры "Нефтехимик". После оккупации города он сразу перешел на сторону врага, активно сотрудничал с российскими властями и склонял других работников культуры к сотрудничеству с оккупантами.

Нечета также вступил в ряды партии российского диктатора "Единая Россия", что впоследствии привело к его назначению главой оккупационного совета Бердянска.

Украинские партизаны продолжают успешно уничтожать технику армии РФ

Во временно оккупированном Мариуполе в результате операции местного сопротивления было уничтожено транспортное средство, которым пользовались солдаты РФ.

Как сообщают инсайдеры в ГУР, произошедшее 20 декабря вблизи военного учебного заведения им. Нахимова.

Движения сопротивления удалось уничтожить автомобиль "Нива", который использовался вражескими войсками на временно оккупированной территории Украины с помощью зажигательной смеси.

Собеседники Online.UA в военной разведке подчеркнули, что это была очередная акция-напоминание всем российским оккупантам, которые разоряют украинскую землю.