У Бердянську підірвали авто голови окупаційної ради міста

У тимчасово окупованому Бердянську стався вибух автомобіля, який, ймовірно, належить голові окупаційної ради міста Василю Нечеті. В якому стані сам колаборант наразі невідомо.

Що відомо про “бавовну” в Бердянську

Як зазначають ЗМІ, автомобіль було підірвано у дворі будинку на вулиці Європейська, 56. На місці події працювала бригада швидкої допомоги, однак наразі немає підтвердження, чи постраждав сам Нечета.

До повномасштабного вторгнення Нечета працював завідувачем будинку культури "Нафтохімік". Після окупації міста він одразу перейшов на бік ворога, активно співпрацював із російською владою та схиляв інших працівників культури до співпраці з окупантами.

Нечета також вступив до лав партії російського диктатора "Єдина Росія", що згодом привело до його призначення головою окупаційної ради Бердянська.

Українські партизани продовжують успішно знищувати техніку армії РФ

У тимчасово окупованому Маріуполі внаслідок операції місцевого руху опору було знищено транспортний засіб, яким користувалися солдати РФ.

Як повідомляють інсайдери у ГУР, подія сталася 20 грудня поблизу військового навчального закладу ім. Нахімова.

Руху опору вдалося знищити автомобіль “Нива”, що використовувався ворожими військами на тимчасово окупованій території України, за допомогою запалювальної суміші.

Співрозмовники Online.UA у воєнній розвідці наголосили, що це була чергова акція-нагадування усім російським окупантам, які плюндрують українську землю.