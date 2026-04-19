Утром 19 апреля в Болгарии начинается голосование на парламентских выборах. Главной проблемой для Украины является то, что на них может победить пророссийский политик Румен Радев.

Парламентские выборы в Болгарии — к чему готовиться

Голосование началось в 07:00 19 апреля в 20:00 по местному времени.

Что важно понимать, право голоса имеет около 6,5 млн граждан, однако, сколько именно людей присоединится к голосованию, пока неизвестно.

Опросы общественного мнения, проведенные 17 апреля, показали, что рейтинг партии бывшего президента Румена Радева составляет около 35%.

Следует обратить внимание на то, что это выше, чем месяц назад.

Если эти данные подтвердятся, это станет одним из сильнейших результатов, достигнутых одной партией за последние годы, хотя этого еще недостаточно для получения парламентского большинства.

Согласно данным издания The Washington Post, российский диктатор Владимир Путин уже активно ищет замену своему экс-союзнику Виктору Орбану в Евросоюзе.

Глава Кремля хочет сделать ставку именно на Румена Радева, известного своими пророссийскими взглядами.

Что важно понимать, раньше этот симпатик Путина выступал против помощи Украине, даже не скрывая, что хочет возобновить отношения с Москвой.