Вранці 19 квітня у Болгарії розпочинається голосування на парламентських виборах. Головною проблемою для України є те, що на них може перемогти проросійський політик Румен Радев.

Голосування розпочалося о 07:00 19 квітня до 20:00 за місцевим часом.

Що важливо розуміти, право голосу має близько 6,5 млн громадян, однак скільки саме людей долучиться до голосування — поки невідомо.

Опитування громадської думки, проведені 17 квітня, показали, що рейтинг партії колишнього президента Румена Радева становить близько 35%.

Варто звернути увагу на те, що це вище, ніж місяць тому.

Якщо ці дані підтвердяться, це стане одним із найсильніших результатів, досягнутих однією партією за останні роки, хоча цього все ще недостатньо для отримання парламентської більшості.

Згідно з даними видання The Washington Post, російський диктатор Володимир Путін уже активно шукає заміну своєму екссоюзнику Віктору Орбану в Євросоюзі.

Глава Кремля хоче зробити ставку саме на Румена Радева, який відомий своїми проросійськими поглядами.

Що важливо розуміти, раніше цей симпатик Путіна виступав проти допомоги Україні, навіть не приховуючи, що хоче відновити відносини з Москвою.